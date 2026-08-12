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"Будем побуждать Россию к миру" — Зеленский назвал операцию в Новороссийске успешной и определил новые приоритеты

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

Президент Украины подтвердил успешную операцию в Новороссийске, во время которой были поражены российские корабли. Он заявил о дальнейшем применении дальнобойных санкций для побуждения России к миру.

"Будем побуждать Россию к миру" — Зеленский назвал операцию в Новороссийске успешной и определил новые приоритеты

Президент Украины Владимир Зеленский назвал операцию в Новороссийске успешной и добавил — "будем побуждать россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций", приоритеты на ближайшее время определили, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, состоялся доклад по результатам сегодняшней нашей операции в отношении Новороссийска.

Комбинированное применение дальнобойных санкций нашим оружием. Успешная операция. Благодарен воинам за меткость, а разработчикам и производителям нашего оружия — за ощутимое усиление украинских средств. Впервые в одной операции слаженно сработали "Паляница", "Ад"а, "Барс" и "Длинный Нептун", а также дроны MICH, Fire Point, "Рамзай", "Січень", "Траст", "Харьок", "Бобер", "Лютий", "Довбуш" и БЭК "Сарган" и "Мамай" 

— сказал Глава государства.

Президент добавил, что среди результатов операции важно отметить поражение кораблей российского флота, которые прятались в бухте Новороссийска.

В частности, по проверенным данным, фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", большой десантный корабль, корвет и другие суда. Есть поражения и других российских объектов, которые работали на финансирование войны. Вполне справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно россия может и должна завершить эту свою войну 

— добавил Зеленский.

Глава государства добавил, что "будем побуждать россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций и санкций средней дальности".

Сегодня вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ, командующим СБС ВСУ и представителями Службы безопасности Украины определили приоритеты на ближайшее время. Слава Украине! 

— резюмировал Зеленский.

В Генштабе заявили о поражении четырех кораблей рф в Новороссийске, два из них — носители "Калибров"12.08.26, 20:20 • 1832 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уникальной операции по поражению вражеской военно-морской базы в Новороссийске с использованием реактивных дронов "Паляница", ракет "Нептун" и морских дронов.

Антонина Туманова

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