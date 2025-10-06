Зеленский о дронах-перехватчиках "шахедов": есть дефицит, но над этим работают

Украина испытывает дефицит в максимальном развертывании производства дронов-перехватчиков для сбития «шахедов». Однако над этим работают. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что должна быть реализована задача по максимальному развертыванию производства дронов-перехватчиков для сбития «шахедов».

С этим пока есть дефицит, однако мы работаем над этим. Так же, как и задача по украинской баллистике. Мы не раз успешно применяли «Нептуны» – наши крылатые ракеты, и будет время, когда сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты. Это одна из ключевых задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика – это одна из гарантий безопасности - рассказал Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский поставил задачу изготовить 3 тысячи крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных беспилотников в следующем году.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что Украина наращивает производство и контрактование БПЛА, в частности дронов-перехватчиков.

Также Президент сообщал, что на фронте более 40 % оружия, которое применяется - это оружие, произведенное в Украине или произведенное с Украиной.

Кроме того, Зеленский поручил до конца года разработать и представить ключевые элементы системы для экспорта украинского оружия.