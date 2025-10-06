Зеленський про дрони-перехоплювачі "шахедів": є дефіцит, але над цим працюють

$41.230.05
48.380.12
ukenru
10:30 • 4826 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 10188 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51 • 14746 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 35366 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 24002 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 32891 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 61935 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75228 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90182 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 167658 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.9м/с
68%
751мм
Популярнi новини
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду6 жовтня, 01:58 • 19462 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo6 жовтня, 02:29 • 25901 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено6 жовтня, 03:21 • 23204 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині06:37 • 16060 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 14532 перегляди
Публікації
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 14585 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto06:06 • 35363 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 167657 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 96505 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 109825 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Литва
Сполучені Штати Америки
Крим
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 56095 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 53121 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 128890 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 61606 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 63266 перегляди
Актуальне
YouTube
TikTok
Північний потік
Нептун (крилата ракета)
2С22 «Богдана»

Зеленський про дрони-перехоплювачі "шахедів": є дефіцит, але над цим працюють

Київ • УНН

 • 834 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит дронів-перехоплювачів для збиття "шахедів", але наголосив на роботі над їх виробництвом. Також він зазначив, що Україна працює над регулярним застосуванням власних балістичних ракет.

Зеленський про дрони-перехоплювачі "шахедів": є дефіцит, але над цим працюють

Україна має дефіцит щодо максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття "шахедів". Проте над цим працюють. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, передає УНН.

Деталі

Зеленський заявив, що має бути реалізоване завдання щодо максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття "шахедів".

Із цим поки що є дефіцит, однак ми працюємо над цим. Так само, як і завдання щодо української балістики. Ми не раз успішно застосовували "Нептуни" – наші крилаті ракети, і буде час, коли зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпекових завдань для держави та всіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика – це одна з гарантій безпеки

- розповів Зеленський.

Радник Єрмака пояснив, чому ракети "Фламінго" не летять29.09.25, 12:11 • 7929 переглядiв

Доповнення

Володимир Зеленський поставив завдання виготовити 3 тисячі крилатих ракет та 30 тисяч далекобійних безпілотників наступного року.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що Україна нарощує виробництво й контрактування БПЛА, зокрема дронів‑перехоплювачів.

Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет05.10.25, 18:08 • 32892 перегляди

Також Президент повідомляв, що на фронті понад 40 % зброї, яка застосовується - це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною.

Окрім того, Зеленський доручив до кінця року розробити та представити ключові елементи системи для експорту української зброї.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
Рустем Умєров
Нептун (крилата ракета)
Володимир Зеленський
Україна