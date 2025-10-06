Зеленський про дрони-перехоплювачі "шахедів": є дефіцит, але над цим працюють
Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит дронів-перехоплювачів для збиття "шахедів", але наголосив на роботі над їх виробництвом. Також він зазначив, що Україна працює над регулярним застосуванням власних балістичних ракет.
Україна має дефіцит щодо максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття "шахедів". Проте над цим працюють. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, передає УНН.
Деталі
Зеленський заявив, що має бути реалізоване завдання щодо максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття "шахедів".
Із цим поки що є дефіцит, однак ми працюємо над цим. Так само, як і завдання щодо української балістики. Ми не раз успішно застосовували "Нептуни" – наші крилаті ракети, і буде час, коли зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпекових завдань для держави та всіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика – це одна з гарантій безпеки
Доповнення
Володимир Зеленський поставив завдання виготовити 3 тисячі крилатих ракет та 30 тисяч далекобійних безпілотників наступного року.
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що Україна нарощує виробництво й контрактування БПЛА, зокрема дронів‑перехоплювачів.
Також Президент повідомляв, що на фронті понад 40 % зброї, яка застосовується - це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною.
Окрім того, Зеленський доручив до кінця року розробити та представити ключові елементи системи для експорту української зброї.