Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет

На важкість збиття російських дронів та ракет, зокрема, впливають тактичні прийоми ворога, погода. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Які фактори впливають. Ми вже не раз обговорювали. Фактори є різні, є тактичні прийоми ворога, тобто можуть вище підіймати дрони, що ускладнює роботу мобільних вогневих груп озброєних крупнокаліберними кулеметами. Так само одночасна атака з різних напрямків, різними засобами – і балістикою, і крилатими ракетами, і дронами різних типів, в тому числі реактивними. Це також ускладнює - розповів Ігнат.

Також він зазначив, що впливають погодні умови.

Якщо туман чи хмарність, то це ускладнює роботу. Але попри ці складнощі українські пілоти, зокрема, F-16 відпрацювали сьогодні, певну частину ракет було знищено й пілотованою авіацією - сказав Ігнат.

Окрім того, Ігнат прокоментував інформацію про те, що росіяни модернізують балістичні ракети і їх стало складніше збивати. Financial Times писало, що модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot.

Тема не нова. Вже пів року назад детально підіймалася…Ворог просто поступово випробовує будь-які типи озброєння на полі бою. Звісно стало складніше працювати по ракетах, які летять по квазі-балістичній траєкторії, тобто здійснюють коливання при заході на ціль. Це ускладнює роботу Patriot, тому що вона працює в автоматичному режимі і їй стає важче розрахувати "точку" перехоплення цілі - пояснив Ігнат.

Також він зазначив, що якщо балістика може заходити з різних напрямків, то виявлення однією системою не є таким можливим.

Потрібно мати декілька систем, щоб було декілька радарів, які можуть виявляти цілі й прикривати місто з різних напрямків - додав Ігнат.

Доповнення

Ігнат повідомляв, що росіяни часто застосовують великі комбіновані удари акцентовано саме по якомусь з регіонів. Цього разу – це була Львівщина. Ворог використовує різні тактичні прийоми та маршрути для здійснення повітряних атак.

Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.