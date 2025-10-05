Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет

$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 жовтня, 07:57 • 19126 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 46982 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 67668 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 129332 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 112556 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 105963 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 134655 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 106606 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 48154 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 54203 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1м/с
86%
746мм
Популярнi новини
Атака рф на Львів: індустріальний парк Sparrow зазнав удару5 жовтня, 06:13 • 7972 перегляди
На Івано-Франківщині ціллю рф були об’єкти критичної інфраструктури - ОВА5 жовтня, 06:28 • 5684 перегляди
Масована атака рф на Вінниччину: є влучання в промисловий цивільний обʼєкт5 жовтня, 06:52 • 6242 перегляди
В Чикаго прикордонники поранили озброєну жінку. Трамп санкціонував відправку Нацгвардії5 жовтня, 07:11 • 3706 перегляди
У Київській області під час пожежі загинули чоловік та двоє дітейPhoto5 жовтня, 07:51 • 4476 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 129331 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 74232 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 87388 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 134655 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 106606 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Юрій Ігнат
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Львів
Запоріжжя
Львівська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 43317 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 41184 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 112560 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 51344 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 53403 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
TikTok
Х-101
Іскандер (ОТРК)

Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет

Київ • УНН

 • 1382 перегляди

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що на складність збиття російських дронів та ракет впливають тактичні прийоми ворога та погодні умови. Він також зазначив, що модернізація балістичних ракет ускладнює роботу систем Patriot.

Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет

На важкість збиття російських дронів та ракет, зокрема, впливають тактичні прийоми ворога, погода. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Які фактори впливають. Ми вже не раз обговорювали. Фактори є різні, є тактичні прийоми ворога, тобто можуть вище підіймати дрони, що ускладнює роботу мобільних вогневих груп озброєних крупнокаліберними кулеметами. Так само одночасна атака з різних напрямків, різними засобами – і балістикою, і крилатими ракетами, і дронами різних типів, в тому числі реактивними. Це також ускладнює

- розповів Ігнат. 

Також він зазначив, що впливають погодні умови.

Якщо туман чи хмарність, то це ускладнює роботу. Але попри ці складнощі українські пілоти, зокрема, F-16 відпрацювали сьогодні, певну частину ракет було знищено й пілотованою авіацією

- сказав Ігнат. 

Окрім того, Ігнат прокоментував інформацію про те, що росіяни модернізують балістичні ракети і їх стало складніше збивати. Financial Times писало, що модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot.  

Тема не нова. Вже пів року назад детально підіймалася…Ворог просто поступово випробовує будь-які типи озброєння на полі бою. Звісно стало складніше працювати по ракетах, які летять по квазі-балістичній траєкторії, тобто здійснюють коливання при заході на ціль. Це ускладнює роботу Patriot, тому що вона працює в автоматичному режимі і їй стає важче розрахувати "точку" перехоплення цілі

- пояснив Ігнат.

Також він зазначив, що якщо балістика може заходити з різних напрямків, то виявлення однією системою не є таким можливим.

Потрібно мати декілька систем, щоб було декілька радарів, які можуть виявляти цілі й прикривати місто з різних напрямків

- додав Ігнат. 

Доповнення

Ігнат повідомляв, що росіяни часто застосовують великі комбіновані удари акцентовано саме по якомусь з регіонів. Цього разу – це була Львівщина. Ворог використовує різні тактичні прийоми та маршрути для здійснення повітряних атак.

 Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. 

Анна Мурашко

Війна в УкраїніТехнології
Львівська область
Юрій Ігнат
Financial Times
MIM-104 Patriot
Україна
F-16 Fighting Falcon