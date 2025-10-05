Україна збила/подавила 478 повітряних цілей рф, є влучання 8 ракет - Повітряні Сили
Київ • УНН
Сили оборони України збили/подавили 478 із 549 повітряних цілей рф. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.
Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Деталі
Повідомляється, що у ніч на 05 жовтня (із 20.00 4 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:
- 496 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків курськ, брянськ, міллерово, орел, шаталово, приморсько-ахтарськ - рф, Кача - ТОТ Криму, близько 250 із них -
"шахеди";
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору липецької обл. - рф;
- 42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: самарська, курська, брянська обл. - рф);
- 9 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Основний напрямок удару - Львівщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України
За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей:
- 439 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники
інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
- 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;
- 6 крилатих ракет "Калібр".
Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються). Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях
рф знову атакувала газову інфраструктуру України, є влучання - Нафтогаз05.10.25, 14:17 • 1052 перегляди