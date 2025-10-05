Україна збила/подавила 478 повітряних цілей рф, є влучання 8 ракет - Повітряні Сили

Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Повідомляється, що у ніч на 05 жовтня (із 20.00 4 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:

За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей:

Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються). Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях