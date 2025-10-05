$41.280.00
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20 • 36584 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 62377 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 121819 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
3 жовтня, 16:00 • 107326 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 14:35 • 104519 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 131311 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 103833 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 47386 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 53973 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Україна збила/подавила 478 повітряних цілей рф, є влучання 8 ракет - Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Сили оборони України збили/подавили 478 із 549 повітряних цілей рф. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.

Україна збила/подавила 478 повітряних цілей рф, є влучання 8 ракет - Повітряні Сили

Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Деталі

Повідомляється, що у ніч на 05 жовтня (із 20.00 4 жовтня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу:

  • 496 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків курськ, брянськ, міллерово, орел, шаталово, приморсько-ахтарськ - рф, Кача - ТОТ Криму, близько 250 із них - "шахеди";
    • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору липецької обл. - рф;
      • 42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: самарська, курська, брянська обл. - рф);
        • 9 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

          Основний напрямок удару - Львівщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України

          - інформують Повітряні Сили ЗСУ.

          За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей:

          • 439 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
            • 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
              • 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;
                • 6 крилатих ракет "Калібр".

                  Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються). Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях

                  - інформують Повітряні Сили.

                  рф знову атакувала газову інфраструктуру України, є влучання - Нафтогаз05.10.25, 14:17 • 1052 перегляди

                  Анна Мурашко

                  СуспільствоВійна в Україні
