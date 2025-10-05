рф знову атакувала газову інфраструктуру України, є влучання - Нафтогаз
Київ • УНН
В ніч на 5 жовтня ворог атакував цивільні газові об'єкти України, спричинивши влучання та руйнування. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що ці удари мають на меті позбавити українців газу, тепла та світла.
Ворог знову атакував газову інфраструктуру України. Є влучання та руйнування. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Нафтогаз".
Деталі
У ніч на 5 жовтня ворог завдав чергового масованого удару по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом у зимовий період. Є влучання та руйнування. Наші фахівці вже працюють на місцях
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зазначив, що жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть.
Ці маніакальні терористичні удари спрямовані лише на одне - позбавити українців газу, тепла і світла
Доповнення
У ніч на 3 жовтня росіяни завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи Нафтогаз від початку повномасштабної війни.