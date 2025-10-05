рф снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть попадания - Нафтогаз

Враг снова атаковал газовую инфраструктуру Украины. Есть попадания и разрушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Нафтогаз".

В ночь на 5 октября враг нанес очередной массированный удар по гражданским объектам, обеспечивающим украинцев газом в зимний период. Есть попадания и разрушения. Наши специалисты уже работают на местах