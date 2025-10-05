рф снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть попадания - Нафтогаз
Киев • УНН
В ночь на 5 октября враг атаковал гражданские газовые объекты Украины, вызвав попадания и разрушения. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что эти удары имеют целью лишить украинцев газа, тепла и света.
Враг снова атаковал газовую инфраструктуру Украины. Есть попадания и разрушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Нафтогаз".
Детали
В ночь на 5 октября враг нанес очередной массированный удар по гражданским объектам, обеспечивающим украинцев газом в зимний период. Есть попадания и разрушения. Наши специалисты уже работают на местах
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отметил, что никакого военного значения атакованные объекты не несут.
Эти маниакальные террористические удары направлены только на одно - лишить украинцев газа, тепла и света
Дополнение
В ночь на 3 октября россияне нанесли самый массированный удар по газодобывающим активам Группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны.