Украина сбила/подавила 478 воздушных целей РФ, есть попадания 8 ракет - Воздушные Силы

Силами обороны сбито/подавлено 478 воздушных целей рф из 549. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Сообщается, что в ночь на 05 октября (с 20.00 4 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:

По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локационно потеряны, места падения уточняются). Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях