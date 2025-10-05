Украина сбила/подавила 478 воздушных целей РФ, есть попадания 8 ракет - Воздушные Силы

$41.280.00
48.500.00
ukenru
07:57 • 13932 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 35305 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 61741 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 120837 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 106639 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 104367 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 130793 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 103409 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 47319 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53952 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 130779 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 103398 просмотра
Украина сбила/подавила 478 воздушных целей РФ, есть попадания 8 ракет - Воздушные Силы

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Силы обороны Украины сбили/подавили 478 из 549 воздушных целей РФ. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Украина сбила/подавила 478 воздушных целей РФ, есть попадания 8 ракет - Воздушные Силы

Силами обороны сбито/подавлено 478 воздушных целей рф из 549. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Детали

Сообщается, что в ночь на 05 октября (с 20.00 4 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:

  • 496 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений курск, брянск, миллерово, орел, шаталово, приморско-ахтарск - рф, Кача - ТОТ Крыма, около 250 из них - "шахеды";
    • 2 аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства липецкой обл. - рф;
      • 42 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К (районы пусков: самарская, курская, брянская обл. - рф);
        • 9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

          Основное направление удара - Львовщина. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины

          - информируют Воздушные Силы ВСУ.

          По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:

          • 439 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
            • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
              • 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
                • 6 крылатых ракет "Калибр".

                  Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локационно потеряны, места падения уточняются). Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях

                  - информируют Воздушные Силы.

                  рф снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть попадания - Нафтогаз05.10.2025, 14:17 • 924 просмотра

                  Анна Мурашко

                  ОбществоВойна в Украине
