Украина сбила/подавила 478 воздушных целей РФ, есть попадания 8 ракет - Воздушные Силы
Киев • УНН
Силы обороны Украины сбили/подавили 478 из 549 воздушных целей РФ. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.
Силами обороны сбито/подавлено 478 воздушных целей рф из 549. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Детали
Сообщается, что в ночь на 05 октября (с 20.00 4 октября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:
- 496 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений курск, брянск, миллерово, орел, шаталово, приморско-ахтарск - рф, Кача - ТОТ Крыма, около 250 из них - "шахеды";
- 2 аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства липецкой обл. - рф;
- 42 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К (районы пусков: самарская, курская, брянская обл. - рф);
- 9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Основное направление удара - Львовщина. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины
По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:
- 439 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники
других типов);
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
- 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
- 6 крылатых ракет "Калибр".
Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локационно потеряны, места падения уточняются). Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях
рф снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть попадания - Нафтогаз05.10.2025, 14:17 • 924 просмотра