Ігнат про тактику рф: часто застосовує великі комбіновані удари акцентовано по одному регіоні
Київ • УНН
Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що росіяни часто застосовують великі комбіновані удари акцентовано по одному з регіонів, як це було на Львівщині. Ворог використовує різні тактичні прийоми та маршрути для здійснення повітряних атак.
Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Типовий комбінований удар…Ворог використовує різні тактичні прийоми, використовує маршрути різні. Величезна кількість (дронів та ракет – ред..) пролітає з різних напрямків оточуючи напівкільцем місця пусків з моря, повітря та землі. Ворог часто застосовує великі комбіновані удари акцентовано саме по якомусь з регіонів. Ми бачили не раз, як Київ був атакований великою кількістю засобів повітряного нападу з різних сторін. Такої атаки зазнав Львів, Львівщина
Доповнення
Силами оборони збито/подавлено 478 повітряних цілей рф з 549. Зафіксовано прямі влучання 8 ракет та 57 ударних БПЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Ворог знову атакував газову інфраструктуру України. Є влучання та руйнування.