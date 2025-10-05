$41.280.00
5 октября, 07:57 • 16360 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 40651 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 64289 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 124449 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 109138 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 105055 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 132476 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 104768 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 47664 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 54063 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Игнат о тактике РФ: часто применяет крупные комбинированные удары акцентированно по одному региону

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что россияне часто применяют крупные комбинированные удары акцентированно по одному из регионов, как это было на Львовщине. Враг использует различные тактические приемы и маршруты для осуществления воздушных атак.

Игнат о тактике РФ: часто применяет крупные комбинированные удары акцентированно по одному региону

россияне часто применяют крупные комбинированные удары акцентированно именно по какому-то из регионов. В этот раз – это была Львовщина. Враг использует различные тактические приемы и маршруты для осуществления воздушных атак.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Типичный комбинированный удар… Враг использует различные тактические приемы, использует маршруты разные. Огромное количество (дронов и ракет – ред.) пролетает с разных направлений, окружая полукольцом места пусков с моря, воздуха и земли. Враг часто применяет крупные комбинированные удары акцентированно именно по какому-то из регионов. Мы видели не раз, как Киев был атакован большим количеством средств воздушного нападения с разных сторон. Такой атаке подвергся Львов, Львовщина

- рассказал Игнат. 

Дополнение

Силами обороны сбито/подавлено 478 воздушных целей РФ из 549. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Враг снова атаковал газовую инфраструктуру Украины. Есть попадания и разрушения. 

Анна Мурашко

Война в Украине
Львовская область
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Украина
Львов
Киев