Игнат о тактике РФ: часто применяет крупные комбинированные удары акцентированно по одному региону

россияне часто применяют крупные комбинированные удары акцентированно именно по какому-то из регионов. В этот раз – это была Львовщина. Враг использует различные тактические приемы и маршруты для осуществления воздушных атак.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Типичный комбинированный удар… Враг использует различные тактические приемы, использует маршруты разные. Огромное количество (дронов и ракет – ред.) пролетает с разных направлений, окружая полукольцом места пусков с моря, воздуха и земли. Враг часто применяет крупные комбинированные удары акцентированно именно по какому-то из регионов. Мы видели не раз, как Киев был атакован большим количеством средств воздушного нападения с разных сторон. Такой атаке подвергся Львов, Львовщина