Игнат о тактике РФ: часто применяет крупные комбинированные удары акцентированно по одному региону
Киев • УНН
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что россияне часто применяют крупные комбинированные удары акцентированно по одному из регионов, как это было на Львовщине. Враг использует различные тактические приемы и маршруты для осуществления воздушных атак.
россияне часто применяют крупные комбинированные удары акцентированно именно по какому-то из регионов. В этот раз – это была Львовщина. Враг использует различные тактические приемы и маршруты для осуществления воздушных атак.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Типичный комбинированный удар… Враг использует различные тактические приемы, использует маршруты разные. Огромное количество (дронов и ракет – ред.) пролетает с разных направлений, окружая полукольцом места пусков с моря, воздуха и земли. Враг часто применяет крупные комбинированные удары акцентированно именно по какому-то из регионов. Мы видели не раз, как Киев был атакован большим количеством средств воздушного нападения с разных сторон. Такой атаке подвергся Львов, Львовщина
Дополнение
Силами обороны сбито/подавлено 478 воздушных целей РФ из 549. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Враг снова атаковал газовую инфраструктуру Украины. Есть попадания и разрушения.