Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет

$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 октября, 07:57 • 18656 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 45923 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 67115 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 128519 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 111967 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 105823 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 134269 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 106268 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 48071 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 54180 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.1м/с
63%
746мм
Популярные новости
"Тяжелая ночь": в Черкасской области сбили 13 дронов, часть области без света5 октября, 05:36 • 4434 просмотра
Атака рф на Львов: индустриальный парк Sparrow подвергся удару5 октября, 06:13 • 7346 просмотра
В Ивано-Франковской области целью рф были объекты критической инфраструктуры - ОВА5 октября, 06:28 • 5060 просмотра
Массированная атака рф на Винницкую область: есть попадание в промышленный гражданский объект5 октября, 06:52 • 5616 просмотра
В Киевской области во время пожара погибли мужчина и двое детейPhoto5 октября, 07:51 • 3854 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 128533 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 73920 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 87071 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 134275 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 106276 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Львов
Запорожье
Львовская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 43098 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 40993 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 111975 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 51185 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 53247 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
ТикТок
«Калибр» (семейство ракет)
МиГ-31

Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что на сложность сбития российских дронов и ракет влияют тактические приемы врага и погодные условия. Он также отметил, что модернизация баллистических ракет усложняет работу систем Patriot.

Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет

На важность сбития российских дронов и ракет, в частности, влияют тактические приемы врага, погода. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Какие факторы влияют. Мы уже не раз обсуждали. Факторы разные, есть тактические приемы врага, то есть могут выше поднимать дроны, что усложняет работу мобильных огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами. Так же одновременная атака с разных направлений, разными средствами – и баллистикой, и крылатыми ракетами, и дронами разных типов, в том числе реактивными. Это также усложняет

- рассказал Игнат. 

Также он отметил, что влияют погодные условия.

Если туман или облачность, то это усложняет работу. Но несмотря на эти сложности украинские пилоты, в частности, F-16 отработали сегодня, определенная часть ракет была уничтожена и пилотируемой авиацией

- сказал Игнат. 

Кроме того, Игнат прокомментировал информацию о том, что россияне модернизируют баллистические ракеты и их стало сложнее сбивать. Financial Times писало, что модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot.  

Тема не новая. Уже полгода назад подробно поднималась…Враг просто постепенно испытывает любые типы вооружения на поле боя. Конечно, стало сложнее работать по ракетам, летящим по квази-баллистической траектории, то есть совершающим колебания при заходе на цель. Это усложняет работу Patriot, потому что она работает в автоматическом режиме и ей становится труднее рассчитать "точку" перехвата цели

- пояснил Игнат.

Также он отметил, что если баллистика может заходить с разных направлений, то обнаружение одной системой не является таким возможным.

Нужно иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут обнаруживать цели и прикрывать город с разных направлений

- добавил Игнат. 

Дополнение

Игнат сообщал, что россияне часто применяют крупные комбинированные удары акцентированно именно по какому-то из регионов. На этот раз – это была Львовщина. Враг использует различные тактические приемы и маршруты для осуществления воздушных атак.

 Силами обороны сбито/подавлено 478 воздушных целей РФ из 549. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях. 

Анна Мурашко

Война в УкраинеТехнологии
Львовская область
Юрий Игнат
Financial Times
MIM-104 Patriot
Украина
F-16 Fighting Falcon