Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет

На важность сбития российских дронов и ракет, в частности, влияют тактические приемы врага, погода. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

Какие факторы влияют. Мы уже не раз обсуждали. Факторы разные, есть тактические приемы врага, то есть могут выше поднимать дроны, что усложняет работу мобильных огневых групп, вооруженных крупнокалиберными пулеметами. Так же одновременная атака с разных направлений, разными средствами – и баллистикой, и крылатыми ракетами, и дронами разных типов, в том числе реактивными. Это также усложняет - рассказал Игнат.

Также он отметил, что влияют погодные условия.

Если туман или облачность, то это усложняет работу. Но несмотря на эти сложности украинские пилоты, в частности, F-16 отработали сегодня, определенная часть ракет была уничтожена и пилотируемой авиацией - сказал Игнат.

Кроме того, Игнат прокомментировал информацию о том, что россияне модернизируют баллистические ракеты и их стало сложнее сбивать. Financial Times писало, что модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot.

Тема не новая. Уже полгода назад подробно поднималась…Враг просто постепенно испытывает любые типы вооружения на поле боя. Конечно, стало сложнее работать по ракетам, летящим по квази-баллистической траектории, то есть совершающим колебания при заходе на цель. Это усложняет работу Patriot, потому что она работает в автоматическом режиме и ей становится труднее рассчитать "точку" перехвата цели - пояснил Игнат.

Также он отметил, что если баллистика может заходить с разных направлений, то обнаружение одной системой не является таким возможным.

Нужно иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут обнаруживать цели и прикрывать город с разных направлений - добавил Игнат.

Дополнение

Игнат сообщал, что россияне часто применяют крупные комбинированные удары акцентированно именно по какому-то из регионов. На этот раз – это была Львовщина. Враг использует различные тактические приемы и маршруты для осуществления воздушных атак.

Силами обороны сбито/подавлено 478 воздушных целей РФ из 549. Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.