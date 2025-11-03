ВМС Украины уничтожили элитное спецподразделение рф на одной из буровых вышек: видео
Киев • УНН
Оккупанты находились на буровой установке "Сиваш": кроме технических средств разведки и наблюдения, был уничтожен вражеский расчет ПТРК.
Военно-морские силы Украины уничтожили российское элитное спецподразделение, которое находилось на буровой установке "Сиваш". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВМС Украины.
Подробности
Помимо технических средств разведки и наблюдения российских оккупантов, был уничтожен вражеский расчет ПТРК. В сети появилось видео удара.
В то же время оккупанты пытались выдать поражение за победу. Они распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС Украины боеприпасом "Ланцет". На самом деле украинцами был успешно применен дрон-камикадзе, говорится в сообщении.
Дополнительно
Самоподъемная буровая установка "Сиваш" входила в состав Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" и была частью т.н. "вышек Бойко". В 2014 году, после аннексии Крыма, она была захвачена россиянами.
В 2023 году спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины вернули под украинский контроль буровые вышки "Петр Годованец", "Сиваш", "Таврида" и "Украина".
