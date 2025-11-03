$42.080.01
Эксклюзив
14:53 • 1498 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 4418 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 12009 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
13:44 • 10851 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 12310 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 26989 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 32391 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
3 ноября, 08:34 • 29453 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
3 ноября, 08:09 • 25139 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26835 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
Теги
Авторы
ВМС Украины уничтожили элитное спецподразделение рф на одной из буровых вышек: видео

Киев • УНН

 • 4092 просмотра

Оккупанты находились на буровой установке "Сиваш": кроме технических средств разведки и наблюдения, был уничтожен вражеский расчет ПТРК.

ВМС Украины уничтожили элитное спецподразделение рф на одной из буровых вышек: видео

Военно-морские силы Украины уничтожили российское элитное спецподразделение, которое находилось на буровой установке "Сиваш". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВМС Украины.

Подробности

Помимо технических средств разведки и наблюдения российских оккупантов, был уничтожен вражеский расчет ПТРК. В сети появилось видео удара.

В то же время оккупанты пытались выдать поражение за победу. Они распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС Украины боеприпасом "Ланцет". На самом деле украинцами был успешно применен дрон-камикадзе, говорится в сообщении.

Дополнительно

Самоподъемная буровая установка "Сиваш" входила в состав Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" и была частью т.н. "вышек Бойко". В 2014 году, после аннексии Крыма, она была захвачена россиянами.

В 2023 году спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины вернули под украинский контроль буровые вышки "Петр Годованец", "Сиваш", "Таврида" и "Украина".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во временно оккупированном Крыму бойцы ГУР МО Украины уничтожили российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Также УНН сообщал, что ВМС Украины показали кадры поражения ракетой "Нептун" ТЭЦ в российском городе Орел.

Евгений Устименко

Война в Украине
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Электроэнергия
R-360 Нептун
Военно-морские силы Украины
Ракетная система С-400
Крым
Украина
Черноморнефтегаз