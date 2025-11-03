Бійці ГУР знищили російські системи ППО в окупованому Криму
Київ • УНН
Бійці ГУР МО України знищили російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400 в тимчасово окупованому Криму. Також уражено аеродромний радіолокатор "АОРЛ-1АС" та РЛС П-18 "Терек".
У ніч з 1 на 2 листопада 2025 року сили спеціального призначення Департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400 у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє ГУР в Telegram, передає УНН.
Деталі
У ніч з 1 на 2 листопада 2025 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України атакували чергові дороговартісні об’єкти системи протиповітряної оборони московитів у тимчасово окупованому Криму. У результаті удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "тріумф", який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е та обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400
Також бійці ГУР успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" та РЛС П-18 "терек" російської окупаційної армії.
Нагадаємо
