13:44
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
13:00 • 4324 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
08:56 • 22873 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 28978 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 27838 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:09 • 24103 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 26552 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 41173 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 75288 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70778 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Бойцы ГУР уничтожили российские системы ПВО в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Бойцы ГУР МО Украины уничтожили российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400 во временно оккупированном Крыму. Также поражены аэродромный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек".

Бойцы ГУР уничтожили российские системы ПВО в оккупированном Крыму

В ночь с 1 на 2 ноября 2025 года силы специального назначения Департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400 во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает ГУР в Telegram, передает УНН.

Подробности

В ночь с 1 на 2 ноября 2025 года мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали очередные дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны московитов во временно оккупированном Крыму. В результате удара по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, уничтожены российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

- сообщили в ГУР.

Также бойцы ГУР успешно поразили аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек" российской оккупационной армии.

Напомним

Спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины провели серию прицельных ударов по скоплению техники врага, использовавшейся для логистики.

Павел Башинский

