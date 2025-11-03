Бойцы ГУР уничтожили российские системы ПВО в оккупированном Крыму

В ночь с 1 на 2 ноября 2025 года силы специального назначения Департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400 во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает ГУР в Telegram, передает УНН.

В ночь с 1 на 2 ноября 2025 года мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали очередные дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны московитов во временно оккупированном Крыму. В результате удара по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, уничтожены российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.