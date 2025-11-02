$42.080.01
Склади та бази окупантів уражено дронами "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг - СБУ

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Спецпризначенці "Альфа" СБУ завдали прицільних ударів по скупченню техніки ворога на окупованих територіях. Удари виконані безпілотниками FP-2 з бойовими зарядами 105 кг.

Склади та бази окупантів уражено дронами "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг - СБУ

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України провели серію прицільних ударів по скупченню техніки ворога, що використовувалися для логістики. Передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України завдали ударів по складах та базах російських військових сил на тимчасово окупованих територіях України. 

Удари були виконані з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції. 

Уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.

Нагадаємо

За минулу добу зафіксовано 143 бойові зіткнення, ракетні війська та артилерія уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи ворога.

Ігор Тележніков

