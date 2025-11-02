Склады и базы оккупантов поражены дронами "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг - СБУ
Киев • УНН
Спецназовцы "Альфа" СБУ нанесли прицельные удары по скоплению техники врага на оккупированных территориях. Удары выполнены беспилотниками FP-2 с боевыми зарядами 105 кг.
Детали
Спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли удары по складам и базам российских военных сил на временно оккупированных территориях Украины.
Удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.
Поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.
Напомним
За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения, ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы врага.