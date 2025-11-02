Склады и базы оккупантов поражены дронами "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг - СБУ

$42.080.01
09:32
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозренииPhoto
Эксклюзив
08:00
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
РФ заявила об ударе на Купянском направлении по 16-й бригаде ВСУ, которой не существует - ОТГ "Харьков"
1 ноября, 23:58
Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД
2 ноября, 01:25
Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича
2 ноября, 02:23
российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия
04:05
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детей
05:43
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
08:00
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
1 ноября, 06:00
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 14:59
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 12:08
Музыкант
Дональд Трамп
Николай Леонтович
Пит Хегсетх
Си Цзиньпин
Украина
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Одесская область
Покровск
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сына
1 ноября, 13:37
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
1 ноября, 08:30
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 14:59
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
31 октября, 11:19
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
30 октября, 19:41
Техника
Вашингтон Пост
Шахед-136
9К720 Искандер
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Склады и базы оккупантов поражены дронами "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг - СБУ

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Спецназовцы "Альфа" СБУ нанесли прицельные удары по скоплению техники врага на оккупированных территориях. Удары выполнены беспилотниками FP-2 с боевыми зарядами 105 кг.

Склады и базы оккупантов поражены дронами "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг - СБУ

Спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины провели серию прицельных ударов по скоплению техники врага, которая использовалась для логистики. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины нанесли удары по складам и базам российских военных сил на временно оккупированных территориях Украины.

Удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.

Поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.

Напомним

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения, ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы врага.

Игорь Тележников

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Украина