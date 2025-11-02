$42.080.01
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, повідомлено про підозру
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
Генштаб: уражено артилерію та особовий склад російських загарбників у шести районах фронту

Київ • УНН

 • 1880 перегляди

За минулу добу зафіксовано 143 бойові зіткнення, Сили оборони зупинили п'ять наступальних дій на Слов'янському напрямку. Ракетні війська та артилерія уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи ворога.

Генштаб: уражено артилерію та особовий склад російських загарбників у шести районах фронту

Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Зокрема Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників на Слов’янському напрямку.

Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб України.

Деталі

Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3745 обстрілів, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6295 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Гуляйполе, Нечаївка, Малинівка, Степове Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи ворога.

Ситуація по окремих напрямках фронту за період минулої доби

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник завдав п’яти авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 184 обстріли, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

На Краматорському напрямку вчора ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутися вперед поблизу населеного пункту Новомиколаївка.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Щербаки та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Втрати окупантів за минулу добу

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 348 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

1 листопада російські війська втратили 940 солдатів та 348 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.25 орієнтовно становлять 1143670 осіб.

Ігор Тележніков

