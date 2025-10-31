Ворог присутній на північних районах Куп’янська - Трегубов
Київ • УНН
Російські війська активно намагаються зміцнити позиції у північних районах Куп'янська, займаючи до 20% міста. Ворог також намагається відсікати українську логістику за допомогою ударів дронів БпЛА.
У Куп’янську триває бойова активність ворога у північних районах міста. Російські війська активно намагаються зміцнити свої позиції. Про це сказав начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов у телемарафоні, повідомляє УНН.
Деталі
Приблизно до 20 відсотків районів міста зараз намагаються зайняти саме на півночі і і паралельно намагаються відсікати українську логістику за допомогою ударів дронів БпЛА
Водночас Трегубов зазначив, що "усі постачання противника відсікаються вже українськими БпЛА, тому в цьому плані місто знаходиться у подвійній облозі, якщо брати саме повітря".
Представник Угрупування об'єднаних сил додав: "Якщо брати землю, то росіяни знаходяться у північних районах та намагаються посилювати свою присутність там і пересуватися далі".
Додатково
З початку доби відбулося 70 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Краматорському напрямках. Окупанти завдали десять авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби та здійснили 123 обстріли.