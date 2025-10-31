Враг присутствует в северных районах Купянска - Трегубов

В Купянске продолжается боевая активность врага в северных районах города. Российские войска активно пытаются укрепить свои позиции. Об этом сказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в телемарафоне, сообщает УНН.

Подробности

Примерно до 20 процентов районов города сейчас пытаются занять именно на севере и параллельно пытаются отсекать украинскую логистику с помощью ударов дронов БпЛА - сообщил Виктор Трегубов.

В то же время Трегубов отметил, что "все поставки противника отсекаются уже украинскими БпЛА, поэтому в этом плане город находится в двойной осаде, если брать именно воздух".

Представитель Группировки объединенных сил добавил: "Если брать землю, то россияне находятся в северных районах и пытаются усиливать свое присутствие там и передвигаться дальше".

Дополнительно

С начала суток произошло 70 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском и Краматорском направлениях. Оккупанты нанесли десять авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы и совершили 123 обстрела.