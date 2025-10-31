Враг присутствует в северных районах Купянска - Трегубов
Киев • УНН
Российские войска активно пытаются укрепить позиции в северных районах Купянска, занимая до 20% города. Враг также пытается отсекать украинскую логистику с помощью ударов дронов БПЛА.
В Купянске продолжается боевая активность врага в северных районах города. Российские войска активно пытаются укрепить свои позиции. Об этом сказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в телемарафоне, сообщает УНН.
Подробности
Примерно до 20 процентов районов города сейчас пытаются занять именно на севере и параллельно пытаются отсекать украинскую логистику с помощью ударов дронов БпЛА
В то же время Трегубов отметил, что "все поставки противника отсекаются уже украинскими БпЛА, поэтому в этом плане город находится в двойной осаде, если брать именно воздух".
Представитель Группировки объединенных сил добавил: "Если брать землю, то россияне находятся в северных районах и пытаются усиливать свое присутствие там и передвигаться дальше".
Дополнительно
С начала суток произошло 70 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском и Краматорском направлениях. Оккупанты нанесли десять авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы и совершили 123 обстрела.