По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 22806 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 19269 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 17895 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 23369 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 17223 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 21517 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 28005 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44945 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 45073 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
70 бойових зіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

З початку доби відбулося 70 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Краматорському напрямках. Окупанти завдали десять авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби та здійснили 123 обстріли.

70 бойових зіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

З початку цієї доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Краматорському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Богданове Чернігівської області; Хлібороб, Манухівка, Бруски, Кореньок, Біла Береза, Гірки Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулася одна атака ворожих військ. Крім того, ворог завдав десять авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких п’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів, ще три боєзіткнення тривають. Ворог намагається прорватись у районі Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українських підрозділів поблизу Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр, два боєзіткнення тривають.

П’ять разів окупанти намагались йти вперед на Слов’янському напрямку, агресор атакував у районах Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку агресор один раз йшов вперед у бік Ступочок, був зупинений нашими воїнами.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру. Одне боєзіткнення досі триває. Авіація противника завдала удару по Костянтинівці.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське. Сили оборони відбили шість ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку боєзіткнень на даний час не зафіксовано. Авіаударів зазнали населені пункти Залізничне й Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили штурмову дію загарбників у районі Лобкового.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитись до наших оборонців.

На решті напрямків – без особливих змін, резюмували у Генштабі.

