70 боевых столкновений на фронте: в Генштабе рассказали о ситуации на Покровском направлении

С начала этих суток произошло 70 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Краматорском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Богданово Черниговской области; Хлебороб, Мануховка, Бруски, Коренек, Белая Береза, Горки Сумской области - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошла одна атака вражеских войск. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Фиголевки и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов, еще три боестолкновения продолжаются. Враг пытается прорваться в районе Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи Новодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр, два боестолкновения продолжаются.

Пять раз оккупанты пытались идти вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении агрессор один раз шел вперед в сторону Ступочек, был остановлен нашими воинами.

На Константиновском направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. Авиация противника нанесла удар по Константиновке.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоекономичное, Чунишино, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Новогригорьевка и Нововасильевское. Силы обороны отбили шесть вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боестолкновений в настоящее время не зафиксировано. Авиаударам подверглись населенные пункты Зализничное и Новоуспенское.

На Ореховском направлении наши воины отбили штурмовое действие захватчиков в районе Лобкового.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

