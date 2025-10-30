70 боевых столкновений на фронте: в Генштабе рассказали о ситуации на Покровском направлении

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:07 • 4664 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
11:00 • 20187 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 18038 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 16706 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 22421 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 16876 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 21252 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27923 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44886 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 45039 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 41352 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 22502 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго30 октября, 08:17 • 19859 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 27003 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 11538 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 11703 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 20199 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 27179 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 99827 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 88977 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Андрей Кудряшов
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 32686 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 40104 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 64623 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 68734 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 49676 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Нью-Йорк Таймс
Микоян МиГ-29

70 боевых столкновений на фронте: в Генштабе рассказали о ситуации на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 204 просмотра

С начала суток произошло 70 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском и Краматорском направлениях. Оккупанты нанесли десять авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы и совершили 123 обстрела.

70 боевых столкновений на фронте: в Генштабе рассказали о ситуации на Покровском направлении

С начала этих суток произошло 70 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Краматорском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Богданово Черниговской области; Хлебороб, Мануховка, Бруски, Коренек, Белая Береза, Горки Сумской области

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошла одна атака вражеских войск. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 22 управляемые авиабомбы, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Фиголевки и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов, еще три боестолкновения продолжаются. Враг пытается прорваться в районе Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи Новодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр, два боестолкновения продолжаются.

Пять раз оккупанты пытались идти вперед на Славянском направлении, агрессор атаковал в районах Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении агрессор один раз шел вперед в сторону Ступочек, был остановлен нашими воинами.

На Константиновском направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра. Одно боестолкновение до сих пор продолжается. Авиация противника нанесла удар по Константиновке.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоекономичное, Чунишино, Покровск, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.

На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Новогригорьевка и Нововасильевское. Силы обороны отбили шесть вражеских атак, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боестолкновений в настоящее время не зафиксировано. Авиаударам подверглись населенные пункты Зализничное и Новоуспенское.

На Ореховском направлении наши воины отбили штурмовое действие захватчиков в районе Лобкового.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам.

На остальных направлениях – без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Почти тысяча оккупантов и 340 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки30.10.25, 07:21 • 3862 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Покровск
Славянск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск