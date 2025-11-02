Генштаб: поражены артиллерия и личный состав российских захватчиков в шести районах фронта

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. В частности, Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков на Славянском направлении.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Украины.

Подробности

Вчера противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3745 обстрелов, в том числе 101 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6295 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Гуляйполе, Нечаевка, Малиновка, Степное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы врага.

Ситуация по отдельным направлениям фронта за период минувших суток

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых авиационных бомб, совершил 184 обстрела, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло три боевых столкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Коровий Яр, Заречное, Ставки и в направлении Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка и Григоровка.

На Краматорском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 19 атак в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Новоекономическое, Дорожное, Никаноровка, Удачное, Николаевка, Казацкое, Лысовка, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Гришино.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Терновое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Рыбное и в направлении Даниловки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи населенного пункта Новониколаевка.

На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага в районах населенных пунктов Щербаки и Каменское.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери оккупантов за минувшие сутки

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной техники оккупантов.

Напомним

1 ноября российские войска потеряли 940 солдат и 348 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.25 ориентировочно составляют 1143670 человек.

Враг присутствует в северных районах Купянска - Трегубов