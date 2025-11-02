Генштаб: поражены артиллерия и личный состав российских захватчиков в шести районах фронта

$42.080.01
48.980.00
ukenru
09:32 • 1294 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозренииPhoto
Эксклюзив
08:00 • 11658 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 37178 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 68024 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 73724 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 98292 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 87929 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 44366 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 56386 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 45626 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
РФ заявила об ударе на Купянском направлении по 16-й бригаде ВСУ, которой не существует - ОТГ "Харьков"Photo1 ноября, 23:58 • 10082 просмотра
Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД2 ноября, 01:25 • 26664 просмотра
Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича2 ноября, 02:23 • 13431 просмотра
российский Ил-76, обслуживавший ЧВК «Вагнера», приземлился в столице Венесуэлы после двухдневного путешествия04:05 • 11582 просмотра
Число жертв атаки на Днепропетровщину возросло до четырех, среди них двое детейPhoto05:43 • 10876 просмотра
публикации
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
08:00 • 11674 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 98300 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 87937 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 90593 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 75127 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Николай Леонтович
Пит Хегсетх
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Одесская область
Покровск
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 27396 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 73736 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 90593 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 53500 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 61840 просмотра
Актуальное
Техника
Вашингтон Пост
Шахед-136
9К720 Искандер
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Генштаб: поражены артиллерия и личный состав российских захватчиков в шести районах фронта

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения, Силы обороны остановили пять наступательных действий на Славянском направлении. Ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы противника.

Генштаб: поражены артиллерия и личный состав российских захватчиков в шести районах фронта

За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. В частности, Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков на Славянском направлении.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Украины.

Подробности

Вчера противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 139 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3745 обстрелов, в том числе 101 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6295 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Гуляйполе, Нечаевка, Малиновка, Степное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы врага.

Ситуация по отдельным направлениям фронта за период минувших суток

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Противник нанес пять авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых авиационных бомб, совершил 184 обстрела, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Каменки и в сторону Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло три боевых столкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Коровий Яр, Заречное, Ставки и в направлении Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Переездное, Федоровка и Григоровка.

На Краматорском направлении вчера враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил 19 атак в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Софиевки и в направлении населенных пунктов Константиновка и Бересток.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Новоекономическое, Дорожное, Никаноровка, Удачное, Николаевка, Казацкое, Лысовка, Сухой Яр, Зверово, Котлино, Молодецкое, Филиал, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск и Гришино.

На Александровском направлении противник вчера совершил 18 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Терновое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Рыбное и в направлении Даниловки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи населенного пункта Новониколаевка.

На Ореховском направлении наши воины отбили две атаки врага в районах населенных пунктов Щербаки и Каменское.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери оккупантов за минувшие сутки

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 940 человек. Также украинские воины обезвредили четыре боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной техники оккупантов.

Напомним

1 ноября российские войска потеряли 940 солдат и 348 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.25 ориентировочно составляют 1143670 человек.

Враг присутствует в северных районах Купянска - Трегубов31.10.25, 14:04 • 3274 просмотра

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Гуляйполе
Украина