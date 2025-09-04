$41.370.01
Актуальное
Ми-8
Фейковые новости
Бильд
Facebook
Шахед-136

"В "Евросолидарности" просят Мадяра и Вереса помолчать про украинские ракеты, забыв, как Порошенко саботировал выпуск "Нептуна" – военные

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Военные требуют извинений от нардепа "Евросолидарности" Олега Синютки за его замечания о "браваде о ракетах". Они напоминают, что при президентстве Порошенко саботировались ракетные программы, в частности производство "Нептуна".

"В "Евросолидарности" просят Мадяра и Вереса помолчать про украинские ракеты, забыв, как Порошенко саботировал выпуск "Нептуна" – военные
На фото: Олег Синютка

Военные требуют извинений от народного депутата "Европейской солидарности" Олега Синютки, который поучал украинских защитников делать "меньше бравады про украинские ракеты и беспилотники". Они напомнили, что именно при президентстве Петра Порошенко происходил сознательный саботаж ракетных программ. Об этом говорится в посте военного Данилы Яковлева, одного из авторов канала "Братья Яковлевы".

"Нардеп Порошенко Олег Синютка вышел с рядом постов, в которых упрекнул украинских военных, мол, ребята слишком много говорят про украинские дроны, а мало делают. Синютка вышел с постом-выстрелом: "Меньше бравады про украинские ракеты и беспилотники! Больше их работы!" То есть этот депутат из политического батальона "Львовская чарка", героически отбивающийся в галицком котле, обращается к Мадяру, Вересу, Ахиллесу и тысячам других героев и поучает их искусству войны. "Меньше разговоров! Больше дела!", – по сути пишет он им из окопа своего аккаунта в Инстаграм", – говорит Данило Яковлев.

Военный подчеркнул, что депутат, который не воевал и не имеет отношения к обороне, поучает тех, кто ежедневно на фронте уничтожает врага.

"Отвечу Синютке за тех побратимов, которые сейчас в полях превращают вражеских червей в удобрения. Украинские ракеты и дроны созданы ВОПРЕКИ таким как он и его шеф Порошенко. Ведь при президентстве Петра Алексеевича сделано все возможное, чтобы развалить обороноспособность Украины", – отмечает автор.

Он также подчеркнул, что именно при каденции Порошенко блокировалось производство ракетного комплекса "Нептун".

"Порошенко с 2014 года до конца своего президентского срока блокировал создание ракетного комплекса "Нептун", который после его каденции начали производить и потопили им крейсер "Москва". Потому что боялся разозлить Путина, перед которым пресмыкался и жал руку", – напомнил военный.

По словам Данилы Яковлева, в команде Порошенко должны признать собственные провалы, а Синютка – извиниться перед воинами, которых он сегодня пытается поучать.

Как сообщалось, Венгрия запретила въезд украинскому командующему силами беспилотных систем с позывным "Мадяр" Роберту Бровди. Это произошло после удара беспилотниками по российскому нефтепроводу "Дружба", через который, в частности, Венгрия импортирует российскую нефть.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Петр Порошенко
R-360 Нептун
Венгрия
Украина