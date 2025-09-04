$41.370.01
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
10:04 • 12278 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:49 • 18549 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 19164 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 17983 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 37229 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 39567 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42110 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37776 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 74399 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
"В "Євросолідарності" просять Мадяра та Вереса помовчати про українські ракети, забувши, як Порошенко саботував випуск "Нептуна" - військові

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Військові вимагають вибачень від нардепа "Євросолідарності" Олега Синютки за його зауваження щодо "бравади про ракети". Вони нагадують, що за президентства Порошенка саботувалися ракетні програми, зокрема виробництво "Нептуна".

"В "Євросолідарності" просять Мадяра та Вереса помовчати про українські ракети, забувши, як Порошенко саботував випуск "Нептуна" - військові
На фото: Олег Синютка

Військові вимагають вибачення від народного депутата від "Європейської солідарності" Олега Синютки, який повчав українських захисників робити "менше бравади про українські ракети та безпілотники". Вони нагадали, що саме за президентства Петра Порошенка відбувався свідомий саботаж ракетних програм. Про це йдеться в пості військового Данили Яковлева, одного з авторів каналу "Брати Яковлеви".

"Нардеп Порошенка Олег Синютка вийшов з рядом постів, в яких дорікнув українським військовим, мовляв, хлопці забагато говорять про українські дрони, а мало роблять. Синютка вийшов з постом-пострілом: "Менше бравади про українські ракети та безпілотники! Більше їх роботи!" Тобто цей депутат із політичного батальйону "Львівська чарка", що героїчно відбивається у галицькому котлі, звертається до Мадяра, Вереса, Ахілеса та тисяч інших героїв та повчає їх мистецтву війни. "Менше балачок! Більше діла!", – по суті пише він їм їз окопу свого акаунта в Інстаграм", – каже Данило Яковлев.

Військовий наголосив, що депутат, який не воював і не має стосунку до оборони, повчає тих, хто щодня на фронті нищить ворога.

"Відповім Синютці за тих побратимів, які зараз в полях перетворюють ворожих хробаків на добрива. Українські ракети та дрони створені ВСУПЕРЕЧ таким як він і його шеф Порошенко. Бо за часів президентства Петро Олексійович зробив все можливе, щоб розвалити обороноздатність України", – зазначає автор.

Він також підкреслив, що саме за каденції Порошенка блокувалося виробництво ракетного комплексу "Нептун".

"Порошенко з 2014 до кінця свого президентського терміну блокував створення ракетного комплексу "Нептун", який після його каденції почали виробляти і потопили ним крейсер "Москву". Бо боявся розізлити путіна, перед яким плазував і тиснув руку", – нагадав військових.

За словами Данили Яковлева, у команді Порошенка мають визнати власні провали, а Синютка – перепросити воїнів, яких сьогодні намагається повчати.

Як повідомлялося, Угорщина заборонила в’їзд українському командувачу силами безпілотних систем на позивний "Мадяр" Роберту Бровді. Сталося це після удару безпілотниками по російському нафтопроводу "Дружба", через який, зокрема, Угорщина імпортує російську нафту.

Лілія Подоляк

