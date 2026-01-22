Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человек

Военный суд рф раскрыл, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами, и назвал количество погибших и пропавших без вести. Как сообщает "Медиазона", вскоре публикацию удалили, передает УНН.

Детали

Флагманский российский ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года в Черном море рядом с островом Змеиный. Минобороны рф утверждало, что на крейсере произошел пожар, который привел к детонации боезаряда. Украинские власти тогда сообщали, что крейсер был атакован двумя противокорабельными ракетами "Нептун".

"Медиазона" напоминает, что минобороны рф изначально сообщало об одном погибшем моряке и 27 пропавших без вести. Суд впоследствии признал погибшими 17 моряков, находившихся на крейсере, экипаж которого превышал 400 человек. "Медиазона" и русская служба BBC по открытым источникам установили имена 22 членов экипажа "Москвы", погибших при затоплении крейсера.

США были в ярости из-за уничтожения Украиной крейсера «Москва» и операции в Курской области — NYT

Как обратила внимание "Медиазона", 2-й Западный окружной военный суд, расположенный в Москве, вынес заочный приговор по делу о затоплении крейсера. К пожизненному сроку заочно приговорили командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина, который, по версии российского следствия, приказал нанести ракетные удары по крейсеру "Москва" и фрегату "Адмирал Эссен" (он был атакован 2 апреля 2022 года). Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.

Вскоре после выхода пресс-релиза его удалили с сайта суда. Копия текста осталась у "Медиазоны".

Как пишет пресс-служба военного суда, "от взрыва, пожара и дыма погибло 20 членов экипажа крейсера, двадцати четырем членам экипажа были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек – пропали без вести, в том числе в ходе продолжавшейся борьбы за живучесть корабля". Из-за атаки по "Адмиралу Эссену", по данным суда, был ранен один человек.

рф приостановила следствие о затоплении крейсера "москва"