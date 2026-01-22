Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человек

$43.180.08
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 9792 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 11540 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
14:44 • 14131 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 15457 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 16464 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 30248 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15629 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16159 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18753 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
публикации
Эксклюзивы
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 22327 просмотра
В Украину поступило более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы из шести стран - Шмыгаль22 января, 12:48 • 4720 просмотра
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным13:45 • 8140 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 13596 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 6378 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 6420 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность14:43 • 13616 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 30248 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 22348 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 77037 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 1768 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 25978 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 22759 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 26933 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 66521 просмотра
Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человек

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Как пишет пресс-служба военного суда, "от взрыва, пожара и дыма погибло 20 членов экипажа крейсера, двадцати четырем членам экипажа были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек – пропали без вести, в том числе в ходе борьбы за живучесть корабля, которая продолжалась".

Суд рф признал, что при ударе по крейсеру "Москва" погибли 20 человек

Военный суд рф раскрыл, что крейсер "Москва" был атакован украинскими ракетами, и назвал количество погибших и пропавших без вести. Как сообщает "Медиазона", вскоре публикацию удалили, передает УНН.

Детали

Флагманский российский ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года в Черном море рядом с островом Змеиный. Минобороны рф утверждало, что на крейсере произошел пожар, который привел к детонации боезаряда. Украинские власти тогда сообщали, что крейсер был атакован двумя противокорабельными ракетами "Нептун".

"Медиазона" напоминает, что минобороны рф изначально сообщало об одном погибшем моряке и 27 пропавших без вести. Суд впоследствии признал погибшими 17 моряков, находившихся на крейсере, экипаж которого превышал 400 человек. "Медиазона" и русская служба BBC по открытым источникам установили имена 22 членов экипажа "Москвы", погибших при затоплении крейсера.

США были в ярости из-за уничтожения Украиной крейсера «Москва» и операции в Курской области — NYT30.03.25, 16:46 • 63039 просмотров

Как обратила внимание "Медиазона", 2-й Западный окружной военный суд, расположенный в Москве, вынес заочный приговор по делу о затоплении крейсера. К пожизненному сроку заочно приговорили командира 406 артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина, который, по версии российского следствия, приказал нанести ракетные удары по крейсеру "Москва" и фрегату "Адмирал Эссен" (он был атакован 2 апреля 2022 года). Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 миллиарда рублей.

Вскоре после выхода пресс-релиза его удалили с сайта суда. Копия текста осталась у "Медиазоны".

Как пишет пресс-служба военного суда, "от взрыва, пожара и дыма погибло 20 членов экипажа крейсера, двадцати четырем членам экипажа были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а восемь человек – пропали без вести, в том числе в ходе продолжавшейся борьбы за живучесть корабля". Из-за атаки по "Адмиралу Эссену", по данным суда, был ранен один человек.

рф приостановила следствие о затоплении крейсера "москва"10.02.24, 23:37 • 38968 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
R-360 Нептун
Украина