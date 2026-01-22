$43.180.08
18:05
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Публікації
Ексклюзиви
Суд рф визнав, що під час удару по крейсеру "Москва" загинули 20 людей

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Як пише пресслужба військового суду, "від вибуху, пожежі та диму загинуло 20 членів екіпажу крейсера, двадцяти чотирьом членам екіпажу було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а вісім людей – зникли безвісти, у тому числі в ході боротьби за живучість корабля, що тривала".

Суд рф визнав, що під час удару по крейсеру "Москва" загинули 20 людей

Військовий суд рф розкрив, що крейсер "Москва" атакували українськими ракетами, і назвав кількість загиблих та зниклих безвісти. Як повідомляє "Медіазона", незабаром публікацію видалили, передає УНН.

Деталі

Флагманський російський ракетний крейсер "москва" затонув 14 квітня 2022 року в Чорному морі поряд з островом Зміїний. Міноборони рф стверджувало, що на крейсері сталася пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду. Українська влада тоді повідомляла, що крейсер був атакований двома протикорабельними ракетами "Нептун".

"Медіазона" нагадує, що міноборони рф спочатку повідомляло про одного загиблого моряка та 27 зниклих безвісти. Суд згодом визнав загиблими 17 моряків, які перебували на крейсері, екіпаж якого перевищував 400 людей. "Медіазона" та російська служба BBC за відкритими джерелами встановили імена 22 членів екіпажу "Москви", які загинули при затопленні крейсера.

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT30.03.25, 16:46 • 63039 переглядiв

Як звернула увагу "Медіазона", 2-й Західний окружний військовий суд, розташований у москві, виніс заочний вирок у справі про затоплення крейсера. До довічного терміну заочно засудили командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна, який, за версією російського слідства, наказав завдати ракетних ударів по крейсеру "Москва" і фрегату "Адмірал Ессен" (він був атакований 2 квітня 2022 року). Російський суд також ухвалив стягнути з українського військового 2,2 мільярда рублів.

Незабаром після виходу пресрелізу його видалили з сайту суду. Копія тексту залишилася у "Медіазони".

Як пише пресслужба військового суду, "від вибуху, пожежі та диму загинуло 20 членів екіпажу крейсера, двадцяти чотирьом членам екіпажу було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а вісім людей – зникли безвісти, у тому числі в ході боротьби за живучість корабля, що тривала". Через атаку по "Адміралу Ессену", за даними суду, було поранено одну людину.

рф призупинила слідство про затоплення крейсера "москва" 10.02.24, 23:37 • 38968 переглядiв

