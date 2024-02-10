рф призупинила слідство про затоплення крейсера "москва"
Київ • УНН
Слідчий комітет рф оголосив про припинення попереднього слідства у справі про загибель російського крейсера "москва" у зв'язку з тим, що місцезнаходження підозрюваних невідоме.
Слідчий комітет рф оголосив про припинення попереднього слідства у кримінальній справі про затоплення російського крейсера "москва". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Слідчий комітет рф припинив кримінальне слідство у справі про затоплення крейсера "москва", що сталося 14 квітня 2022 року.
Рішення було ухвалено на підставі пункту 2 частини 1 статті 208 Кримінального процесуального кодексу рф, який передбачає припинення слідства, якщо місцезнаходження підозрюваних або обвинувачених не встановлено.
Дмитро Шкребець, батько одного із загиблих матросів, отримав повідомлення про припинення справи. У повідомленні вказано, що він має право оскаржити це рішення, проте він вже заявив, що не буде цього робити.
Шкребець вважає, що винних неможливо притягнути до відповідальності, оскільки вони не знаходяться на території рф. Однак він підкреслює, що крім безпосередніх винних у затопленні крейсера, існують особи, чиї дії створили умови для трагедії і вони перебувають в рф.
Нагадаємо
"москва" затонув 14 квітня 2022 року. Версії причин трагедії варіюються: російське міноборони заявило про пожежу та детонацію боєзапасу, українська сторона вказала на ракетний удар "Нептун".
Головнокомандувач ЗСУ про знищення крейсера «москва»: росія затягнула це іржаве корито в зону ураження12.05.23, 23:18 • 1975574 перегляди