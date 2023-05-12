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Головнокомандувач ЗСУ про знищення крейсера «москва»: росія затягнула це іржаве корито в зону ураження

Київ • УНН

 • 1975574 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, як українські військові знищили крейсер “москва” та назвав російські кораблі, які ще планують ліквідувати. Про це він заявив в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова «РІК. За кадром. Генерал», передає кореспондент УНН.

Цитата

«Крейсер «москва» – це як величезні колони, які їхали у бік Київської області. Без страху опору, без можливості уявити, що друга армія світу може бути кимось уражена чи знищена. Затягнули ці колони під Київ й так само затягнути це іржаве корито власне в зону ураження. Відповідно ми мали скористатися цим шансом», - розповів Залужний.

За його словами, ЗСУ ще не повністю виконали свої плани та продовжують роботу з ліквідації Чорноморського флоту рф. Залужний перерахував кораблі, які планують знищити.

«Ми обов'язково дістанемося і до Григоровича, і до Ессена, і до Самума, і до решти (російських кораблів – ред.). Питання часу», - сказав Залужний.

Доповнення

Відомий російський крейсер “москва” потонув 13 квітня 2022 року. Голова Одеської ОДА Максим Марченко повідомив, що ракетний крейсер "москва" пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний.

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