Главнокомандующий ВСУ об уничтожении крейсера "москва": россия затянула это ржавое корыто в зону поражения

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«Крейсер «москва» – это как огромные колонны, которые ехали в сторону Киевской области. Без страха сопротивления, без возможности представить, что вторая армия мира может быть кем-то поражена или уничтожена. Затянули эти колонны под Киев и так же затянуть это ржавое корыто собственно в зону поражения. Соответственно мы должны были воспользоваться этим шансом», - рассказал Залужный.

По его словам, ВСУ еще не полностью выполнили свои планы и продолжают работу по ликвидации Черноморского флота рф. Залужный перечислил корабли, которые планируют уничтожить.

«Мы обязательно доберемся и до Григоровича, и до Эссена, и до Самума, и до остальных (российских кораблей – ред.). Вопрос времени», - сказал Залужный.

Дополнение

Известный российский крейсер “москва” потонул 13 апреля 2022 года. Председатель Одесской ОГА Максим Марченко сообщил, что ракетный крейсер "москва" пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный.