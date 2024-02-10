рф приостановила следствие о затоплении крейсера "москва"

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  152820 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  203712 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  240074 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  206136 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  186397 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  205865 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  203946 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207251 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Следственный комитет рф объявил о прекращении предварительного следствия по делу о гибели российского крейсера "москва" в связи с тем, что местонахождение подозреваемых неизвестно.

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российский нефтяной танкер быстро развернулся у берегов Португалии после того, как попал под санкции США.

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Через временный украинский коридор из портов Большой Одессы было экспортировано более 22 миллионов тонн различных грузов. Ночью порты были атакованы российскими дронами. К сожалению, есть повреждения инфраструктуры для перевалки и уничтожено зерно.

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Воздушные силы Украины сообщили, что группа российских беспилотников изменила курс и направилась в сторону Кировоградской области после маневров над другими регионами.

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43-летний мужчина получил минно-взрывные и осколочные ранения, а его 68-летняя мать погибла во время российского обстрела их села Токаревка в Херсонской области.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеской авиационной активности в Азовском море: россия запустила ударные беспилотники "Shahed" из Крыма. Угроза применения ударных БпЛА в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

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Увеличение активности вражеских беспилотников из оккупированного Крыма. Угроза в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях

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россияне в оккупированной Запорожской области демонстрируют новые методы террора. В частности, проверка телефонов на наличие украинских номеров, допрос и вывоз "нелоялиных" к оккупантам в неизвестном направлении.

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После конфликта посетитель взорвал гранату в российском центре медиации в калмыкии, в результате он погиб

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Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло на Филиппинах, сохраняется опасность афтершоков

Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло на острове Минданао на Филиппинах 10 февраля, что заставило спасателей приостановить поиски десятков людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести в результате оползня.

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Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло на Филиппинах, сохраняется опасность афтершоков

Соглашение по безопасности с Францией находится на финальной стадии и поможет выйти на амбициозный уровень - Зеленский

Украина и Франция завершают работу над соглашением о безопасности, договор обсуждался во время телефонного разговора президентов Зеленского и Макрона.

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Соглашение по безопасности с Францией находится на финальной стадии и поможет выйти на амбициозный уровень - Зеленский