рф приостановила следствие о затоплении крейсера "москва"

Следственный комитет рф объявил о прекращении предварительного следствия по уголовному делу о затоплении российского крейсера "москва". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Следственный комитет рф прекратил уголовное следствие по делу о затоплении крейсера "москва", произошедшем 14 апреля 2022 года.

Решение было принято на основании пункта 2 части 1 статьи 208 Уголовного процессуального кодекса РФ, который предусматривает прекращение следствия, если местонахождение подозреваемых или обвиняемых не установлено.

Дмитрий Шкребец, отец одного из погибших матросов, получил уведомление о прекращении дела. В сообщении указано, что он имеет право обжаловать это решение, однако он уже заявил, что не будет этого делать.

Шкребец считает, что виновных невозможно привлечь к ответственности, поскольку они не находятся на территории рф. Однако он подчеркивает, что кроме непосредственных виновных в затоплении крейсера, существуют лица, чьи действия создали условия для трагедии и они находятся в рф.

Напомним,

"москва" затонул 14 апреля 2022 года. Версии причин трагедии варьируются: российское минобороны заявило о пожаре и детонации боезапаса, украинская сторона указала на ракетный удар "Нептун".

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