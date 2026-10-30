Кіноновинки тижня: сім прем’єр, які варто побачити на великому екрані

Наступного тижня на глядачів чекають історії на будь-який смак. Детальніше про те, які прем’єри з’являться в кінотеатрах у період з 2 по 8 листопада, розповість УНН.

Кіт у капелюсі

Прем’єра: 5 листопада

Знайомий бешкетник повертається з новою місією. Цього разу Коту у капелюсі доручають розважити дітей, які змушені звикати до життя в новому місті. Завдання виявляється непростим: якщо герой не впорається, він назавжди втратить свій головний магічний артефакт. На глядачів чекають фантастичні пригоди, несподівані витівки та чимало гумору. Коту доведеться використати всю свою винахідливість, аби перетворити непростий період для дітей на справжню пригоду. Чи зможе він виконати доручення та зберегти те, що для нього найдорожче?

Залізна завіса

Прем’єра: 5 листопада

Події фільму розгортаються у Варшаві 1981 року, коли польська влада придушує молодіжні протести та запроваджує воєнний стан. Британська професорка Джоан Ендрюс приїжджає до міста, щоб прочитати одну лекцію, але її поїздка несподівано перетворюється на боротьбу за життя. Жінка стає свідком політичного вбивства, після чого опиняється під прицілом спецслужб. Тепер їй потрібно не лише врятуватися, а й донести до світу правду про те, що відбувається. Стрічка є екранізацією оповідання польської письменниці та лауреатки Нобелівської премії Ольги Токарчук.

Дикий кінь номер дев’ять

Прем’єра: 5 листопада

Чилі, 1973 рік. Двоє агентів ЦРУ, Кріс і Лі вирушають на острів Пасхи, де на них чекає секретне завдання. Серед загадкових кам’яних статуй герої опиняються в центрі небезпечних подій, пов’язаних зі змовами та власним минулим. До того ж, ситуація ускладнюється, коли Кріс зближується з групою студенток, які виступають проти влади. Цей зв’язок може зруйнувати плани агентів і поставити під загрозу всю операцію. На тлі політичних потрясінь героям доведеться зіткнутися не лише із зовнішніми загрозами, а й із власними таємницями.

Новий світанок

Прем’єра: 5 листопада

У невеликому японському прибережному містечку родина Обіната вже понад три століття займається виготовленням феєрверків. Проте сімейному ремеслу загрожує зникнення, а територію фабрики планують звільнити для будівництва автомагістралі. Молодший представник родини Кейтаро не хоче миритися з таким майбутнім. Він оселився в покинутій фабриці та продовжує самостійно створювати феєрверки. Водночас хлопець намагається розкрити таємницю Шухарі, особливого феєрверку, який задумав його батько перед загадковим зникненням. "Новий світанок" - режисерський дебют Йошітоші Шіномії, художника й аніматора, який працював над відомими японськими стрічками. У фільмі поєднуються традиційні художні прийоми та незвична анімаційна техніка. Стрічка також стала єдиним анімаційним фільмом у конкурсній програмі цьогорічного Берлінале та отримала нагороду журі секції Contrechamp на фестивалі анімаційного кіно в Ансі.

Джордж Майкл: The Faith Tour (мовою оригіналу)

Прем’єра: 5 листопада

Шанувальники Джорджа Майкла отримають можливість знову побачити артиста під час одного з найяскравіших періодів його кар’єри. У кіно покажуть концертний запис виступу 1988 року в Парижі, відновлений із використанням оригінальних кадрів на 35-міліметровій плівці. Окрім концерту, глядачам представлять рідкісні особисті матеріали музиканта та раніше не оприлюднене аудіо. До програми також увійде короткометражна робота Мері Маккартні, створена на основі архівних записів 1986-1988 років - часу, коли формувався альбом Faith.

Каліфорнійська схема

Прем’єра: 5 листопада

Наприкінці 1990-х музиканти Ґевін Бейн і Біллі Бойд вирішують, що їхні мрії про велику сцену не повинні залишатися лише мріями. Через глузування з їхньої вимови вони вигадують незвичайний спосіб пробитися в музичну індустрію, а саме перетворюються на реперів із Каліфорнії. Дует змінює звучання власних композицій, вигадує нову історію про себе та переконує оточення, що є відомими представниками американської реп-сцени й давніми друзями Емінема. План спрацьовує краще, ніж вони очікували: музиканти отримують контракт, великий аванс і можливість виступити на MTV. Однак утримувати вигаданий образ стає дедалі складніше, а обман поступово починає виходити назовні.

Франц. Історія Кафки

Прем’єра: 5 листопада

Стрічка пропонує поглянути на Франца Кафку не лише як на видатного письменника, а й як на людину зі страхами, сумнівами та непростими стосунками з навколишнім світом. Історія охоплює його життя від дитинства до останніх днів. Герой намагається знайти власне місце, переживає складні любовні стосунки, боїться близькості та водночас відчуває постійну потребу писати. Його прагнення жити звичайним життям суперечить очікуванням інших і внутрішнім переживанням. Фільм став офіційною заявкою Польщі на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний фільм". Стрічку озвучено українською мовою: переклад звучить поверх оригінальної мови акторів.

Плетений

Прем’єра: 5 листопада

Самотня рибачка з невеликого прибережного містечка давно звикла до насмішок і зневаги з боку місцевих жителів. Втомившись від невдалих спроб знайти близьку людину серед чоловіків, вона вирішує вдатися до незвичайного рішення і замовляє собі супутника, створеного з вербової лози. Невдовзі її незвичайне творіння оживає. Лозовий чоловік виявляється уважним і відданим, чого героїня не могла знайти у звичайних стосунках. Але поява такого супутника викликає в містечку хвилю обурення та заздрощів. Історія перетворюється на незвичайну розповідь про самотність, прийняття та право людини самостійно вирішувати, де шукати щастя.

Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічок