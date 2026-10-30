Киноновинки недели: семь премьер, которые стоит увидеть на большом экране

На следующей неделе зрителей ждут истории на любой вкус. Подробнее о том, какие премьеры появятся в кинотеатрах в период со 2 по 8 ноября, расскажет УНН.

Кот в шляпе

Премьера: 5 ноября

Знакомый озорник возвращается с новой миссией. На этот раз Коту в шляпе поручают развлечь детей, которые вынуждены привыкать к жизни в новом городе. Задание оказывается непростым: если герой не справится, он навсегда лишится своего главного магического артефакта. Зрителей ждут фантастические приключения, неожиданные проделки и немало юмора. Коту придется использовать всю свою изобретательность, чтобы превратить непростой период для детей в настоящее приключение. Сможет ли он выполнить поручение и сохранить то, что для него дороже всего?

Железный занавес

Премьера: 5 ноября

События фильма разворачиваются в Варшаве 1981 года, когда польские власти подавляют молодежные протесты и вводят военное положение. Британская профессор Джоан Эндрюс приезжает в город, чтобы прочитать одну лекцию, но ее поездка неожиданно превращается в борьбу за жизнь. Женщина становится свидетельницей политического убийства, после чего оказывается под прицелом спецслужб. Теперь ей нужно не только спастись, но и донести до мира правду о происходящем. Лента является экранизацией рассказа польской писательницы и лауреата Нобелевской премии Ольги Токарчук.

Дикий конь номер девять

Премьера: 5 ноября

Чили, 1973 год. Двое агентов ЦРУ, Крис и Ли, отправляются на остров Пасхи, где их ждет секретное задание. Среди загадочных каменных статуй герои оказываются в центре опасных событий, связанных с заговорами и их собственным прошлым. К тому же ситуация осложняется, когда Крис сближается с группой студенток, выступающих против власти. Эта связь может разрушить планы агентов и поставить под угрозу всю операцию. На фоне политических потрясений героям придется столкнуться не только с внешними угрозами, но и с собственными тайнами.

Новый рассвет

Премьера: 5 ноября

В небольшом японском прибрежном городке семья Обината уже более трех столетий занимается изготовлением фейерверков. Однако семейному ремеслу угрожает исчезновение, а территорию фабрики планируют освободить под строительство автомагистрали. Младший представитель семьи Кейтаро не хочет мириться с таким будущим. Он поселился на заброшенной фабрике и продолжает самостоятельно создавать фейерверки. В то же время юноша пытается раскрыть тайну Сюхари — особого фейерверка, который задумал его отец перед загадочным исчезновением. «Новый рассвет» — режиссерский дебют Ёситоси Синомии, художника и аниматора, работавшего над известными японскими фильмами. В картине сочетаются традиционные художественные приемы и необычная анимационная техника. Лента также стала единственным анимационным фильмом в конкурсной программе нынешнего Берлинале и получила приз жюри секции Contrechamp на фестивале анимационного кино в Анси.

Джордж Майкл: The Faith Tour (на языке оригинала)

Премьера: 5 ноября

Поклонники Джорджа Майкла получат возможность вновь увидеть артиста в один из самых ярких периодов его карьеры. В кино покажут концертную запись выступления 1988 года в Париже, восстановленную с использованием оригинальных кадров на 35-миллиметровой пленке. Помимо концерта, зрителям представят редкие личные материалы музыканта и ранее не публиковавшуюся аудиозапись. В программу также войдет короткометражная работа Мэри Маккартни, созданная на основе архивных записей 1986–1988 годов — периода, когда формировался альбом Faith.

Калифорнийская схема

Премьера: 5 ноября

В конце 1990-х музыканты Гэвин Бейн и Билли Бойд решают, что их мечты о большой сцене не должны оставаться лишь мечтами. Из-за насмешек над их произношением они придумывают необычный способ пробиться в музыкальную индустрию, а именно превращаются в рэперов из Калифорнии. Дуэт меняет звучание собственных композиций, придумывает новую историю о себе и убеждает окружающих, что является известными представителями американской рэп-сцены и давними друзьями Эминема. План срабатывает лучше, чем они ожидали: музыканты получают контракт, крупный аванс и возможность выступить на MTV. Однако поддерживать вымышленный образ становится всё сложнее, а обман постепенно начинает раскрываться.

Франц. История Кафки

Премьера: 5 ноября

Фильм предлагает взглянуть на Франца Кафку не только как на выдающегося писателя, но и как на человека со страхами, сомнениями и непростыми отношениями с окружающим миром. История охватывает его жизнь от детства до последних дней. Герой пытается найти своё место, переживает сложные любовные отношения, боится близости и одновременно испытывает постоянную потребность писать. Его стремление жить обычной жизнью противоречит ожиданиям других и внутренним переживаниям. Фильм стал официальной заявкой Польши на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Лента озвучена на украинском языке: перевод звучит поверх оригинальной речи актёров.

Плетёный

Премьера: 5 ноября

Одинокая рыбачка из небольшого приморского городка давно привыкла к насмешкам и презрению со стороны местных жителей. Устав от неудачных попыток найти близкого человека среди мужчин, она решает прибегнуть к необычному решению и заказывает себе спутника, созданного из ивовой лозы. Вскоре её необычное творение оживает. Ивовый человек оказывается внимательным и преданным — именно этого героиня не могла найти в обычных отношениях. Но появление такого спутника вызывает в городке волну возмущения и зависти. История превращается в необычный рассказ об одиночестве, принятии и праве человека самостоятельно решать, где искать счастье.

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