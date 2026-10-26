У Німеччині перевіряють зв’язок "мафії покоління Z" із росією - WELT

У Німеччині слідчі перевіряють, чи використовують російські спецслужби турецько-курдське угруповання "Далтони", яке називають "мафією покоління Z", для диверсій. Про це повідомляє WELT, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що сотні молодих учасників цього угрупування хизуються зброєю у соцмережах, а двох затриманих за підозрою у підпалі об'єкта Starlink у Польщі вважають членами цієї мережі. Співрозмовники видання з європейських спецслужб заявили, що бачать ознаки того, що росія дедалі активніше залучає професійні злочинні мережі до диверсій.

У Берліні сталася безпрецедентна кількість стрілянин. За багатьма нападами стоїть турецько-курдське угруповання, яке прославляє себе в TikTok. Слідчі зараз відстежують зачіпки, які свідчать про співпрацю злочинців з російським режимом - йдеться у статті.

Вказується, що один з епізодів - підпал об'єкта Starlink у польській Волі-Кробовській, приблизно за 50 км від Варшави, який стався 23 вересня. Тоді злочинці облили розподільну шафу легкозаймистою речовиною та підпалили її. Вогонь охопив електроживлення та генератор.

А 12 жовтня, в Нюртінгені за європейськими ордерами затримали двох громадян Туреччини - 38-річного Юміта Е. та 34-річного Мюслюма Та. За ними спостерігали кілька днів. Правоохоронці вважають, що вони належать до мережі "Далтонів".

Нагадаємо

За інформацією The Wall Street Journal, представник кремля після викриття спроби диверсії в аеропорту Лейпцига попередив німецький уряд, що росія не збирається зупиняти атаки на території Європи. За даними американської розвідки, наказ посилити диверсійну кампанію проти країн НАТО особисто віддав володимир путін.

Німеччина розкритикувала спроби США повернути росію на світову арену