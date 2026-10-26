В Германии проверяют связь «мафии поколения Z» с Россией — WELT

В Германии следователи проверяют, используют ли российские спецслужбы турецко-курдскую группировку «Далтоны», которую называют «мафией поколения Z», для диверсий. Об этом сообщает WELT, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сотни молодых участников этой группировки хвастаются оружием в социальных сетях, а двоих задержанных по подозрению в поджоге объекта Starlink в Польше считают членами этой сети. Собеседники издания из европейских спецслужб заявили, что видят признаки того, что Россия всё активнее привлекает профессиональные преступные сети к диверсиям.

В Берлине произошло беспрецедентное количество стрельб. За многими нападениями стоит турецко-курдская группировка, которая прославляет себя в TikTok. Следователи сейчас отслеживают зацепки, свидетельствующие о сотрудничестве преступников с российским режимом — говорится в статье.

Указывается, что одним из эпизодов стал поджог объекта Starlink в польской Воле-Кробовской, примерно в 50 км от Варшавы, произошедший 23 сентября. Тогда преступники облили распределительный шкаф легковоспламеняющимся веществом и подожгли его. Огонь охватил электропитание и генератор.

А 12 октября в Нюртингене по европейским ордерам задержали двух граждан Турции — 38-летнего Юмита Э. и 34-летнего Мюслюма Та. За ними наблюдали несколько дней. Правоохранители считают, что они принадлежат к сети «Далтонов».

Напомним

По информации The Wall Street Journal, представитель Кремля после раскрытия попытки диверсии в аэропорту Лейпцига предупредил немецкое правительство, что Россия не собирается прекращать атаки на территории Европы. По данным американской разведки, приказ усилить диверсионную кампанию против стран НАТО лично отдал Владимир Путин.

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