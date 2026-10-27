Британія закликала готуватися до можливого сценарію війни між НАТО та росією

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Арахамія назвав терміни режиму тиші в окупованих Олешках

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Рада схвалила бюджетні висновки до Бюджету-2027 - що це означає і коли фінальне голосування

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Fire Point спростувала фейк про зупинку виробництва крилатої ракети FP-5 "Фламінго"

Рада розпочала розгляд Бюджету-2027 із рекордними 5236 правками

Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ

В ООН визнали атаки рф на енергетику України воєнними злочинами і злочинами проти людяності

Буданов оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках