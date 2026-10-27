Британія закликала готуватися до можливого сценарію війни між НАТО та росією
Київ • УНН
Міністр оборони Британії заявив, що НАТО має бути готовим до можливої війни з Росією. Британські війська долучаться до навчань для України.
Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що володимир путін випробовує рішучість НАТО, та засудив гібридні загрози й акти "державного тероризму" з боку росії. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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Стрітінг повторив свої нещодавні попередження про те, що "ми маємо бути готовими до сценарію, за якого Сполучене Королівство та альянс НАТО опиняться у стані війни з росією".
Не тому, що ми хочемо війни — у нас немає суперечок із російським народом, і ми не прагнемо війни з росією; НАТО є оборонним альянсом. Але коли путін запевняє, що не має наміру провокувати війну з НАТО, ми згадуємо його заяви щодо України, зроблені лише за кілька днів до вторгнення
Виступаючи у Варшаві разом із міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, Стрітінг наголосив, що НАТО готове "захищати кожен дюйм території НАТО" та продовжуватиме підтримувати Україну.
Міністр оборони додав:
"Що краще ми будемо готові протистояти росії та захищати кожен дюйм території НАТО, то менш імовірно, що ми опинимося в такому сценарії.
Польща — одна з наших найкращих і, безумовно, найнадійніших друзів у Європі, і ми дуже цінуємо та бережемо цю дружбу.
Це партнерство ґрунтується "не лише на нашій спільній історії", а й на "нашій спільній рішучості: у протистоянні між свободою та тиранією Сполучене Королівство й Польща не залишатимуться осторонь".
Він повідомив, що наступного місяця британські війська візьмуть участь у масштабних навчаннях у межах багатонаціональних сил для України.
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