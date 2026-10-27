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Британія закликала готуватися до можливого сценарію війни між НАТО та росією

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Міністр оборони Британії заявив, що НАТО має бути готовим до можливої війни з Росією. Британські війська долучаться до навчань для України.

Британія закликала готуватися до можливого сценарію війни між НАТО та росією

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що володимир путін випробовує рішучість НАТО, та засудив гібридні загрози й акти "державного тероризму" з боку росії. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Стрітінг повторив свої нещодавні попередження про те, що "ми маємо бути готовими до сценарію, за якого Сполучене Королівство та альянс НАТО опиняться у стані війни з росією".

Не тому, що ми хочемо війни — у нас немає суперечок із російським народом, і ми не прагнемо війни з росією; НАТО є оборонним альянсом. Але коли путін запевняє, що не має наміру провокувати війну з НАТО, ми згадуємо його заяви щодо України, зроблені лише за кілька днів до вторгнення

- сказав Стрітінг.

Виступаючи у Варшаві разом із міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, Стрітінг наголосив, що НАТО готове "захищати кожен дюйм території НАТО" та продовжуватиме підтримувати Україну.

Міністр оборони додав:

"Що краще ми будемо готові протистояти росії та захищати кожен дюйм території НАТО, то менш імовірно, що ми опинимося в такому сценарії.

Польща — одна з наших найкращих і, безумовно, найнадійніших друзів у Європі, і ми дуже цінуємо та бережемо цю дружбу.

Це партнерство ґрунтується "не лише на нашій спільній історії", а й на "нашій спільній рішучості: у протистоянні між свободою та тиранією Сполучене Королівство й Польща не залишатимуться осторонь".

Він повідомив, що наступного місяця британські війська візьмуть участь у масштабних навчаннях у межах багатонаціональних сил для України.

Франція і Велика Британія вперше провели спільні ядерні навчання23.10.26, 16:17 • 4154 перегляди

Ольга Розгон

Світ
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Варшава
Владислав Косіняк-Камиш
Велика Британія
Україна
Польща