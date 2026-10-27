Британия призвала готовиться к возможному сценарию войны между НАТО и Россией

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что владимир путин испытывает решимость НАТО, и осудил гибридные угрозы и акты "государственного терроризма" со стороны россии. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

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Стритинг повторил свои недавние предупреждения о том, что "мы должны быть готовы к сценарию, при котором Соединённое Королевство и альянс НАТО окажутся в состоянии войны с россией".

Не потому, что мы хотим войны — у нас нет разногласий с российским народом, и мы не стремимся к войне с россией; НАТО является оборонительным альянсом. Но когда путин уверяет, что не намерен провоцировать войну с НАТО, мы вспоминаем его заявления относительно Украины, сделанные всего за несколько дней до вторжения - сказал Стритинг.

Выступая в Варшаве вместе с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем, Стритинг подчеркнул, что НАТО готово "защищать каждый дюйм территории НАТО" и продолжит поддерживать Украину.

Министр обороны добавил:

"Чем лучше мы будем готовы противостоять россии и защищать каждый дюйм территории НАТО, тем менее вероятно, что мы окажемся в таком сценарии.

Польша — один из наших лучших и, безусловно, самых надёжных друзей в Европе, и мы очень ценим и бережём эту дружбу.

Это партнёрство основывается "не только на нашей общей истории", но и на "нашей общей решимости: в противостоянии между свободой и тиранией Соединённое Королевство и Польша не останутся в стороне".

Он сообщил, что в следующем месяце британские войска примут участие в масштабных учениях в составе многонациональных сил для Украины.

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