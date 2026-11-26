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Генеральный штаб ВСУ 26 ноября подтвердил поражение российского военного аэродрома "Мариновка" с использованием "Нептуна", а также нефтяной станции "Транснефти", пишет УНН.

Силы обороны за одну ночь поразили аэродром "Мариновка" и нефтяную станцию "Транснефти" на расстоянии более 1 000 км от границы. Дальше будет - сообщили в Генштабе.

Как отметили в Генштабе, "ночь на 26 ноября выдалась для армии рф долгой и горячей. Силы обороны Украины одновременно поразили два важных объекта противника — на Волге и в Башкортостане".

Ракетные войска нанесли удар по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области из БРК "Нептун" ВМС ВС Украины - отметили в Генштабе.

Там, как указано, базируются истребители-бомбардировщики Су-34, с которых оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы на украинские города и позиции наших воинов. Результаты удара и степень повреждения инфраструктуры уточняются.

Украинские средства поражения достигли и Башкортостана. Зафиксировано попадание по территории линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово". Подтверждено поражение резервуара, на территории станции вспыхнул пожар - сообщили в Генштабе.

Как указано, это узел "Транснефти", через который перекачивают нефть из Западной Сибири и Башкортостана, и каждое такое попадание означает меньше нефти для переработки и меньше нефтедолларов, на которые россия ведет войну.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, и далее системно подрывают военно-экономический потенциал противника и вынуждают россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

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