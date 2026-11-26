Силы обороны ударили «Нептуном» по аэродрому рф и поразили нефтестанцию «транснефти»
Киев • УНН
Силы обороны ударили «Нептуном» по аэродрому «Мариновка». Также поражена нефтестанция «Субханкулово» на расстоянии более 1000 км от границы. На станции вспыхнул пожар.
Генеральный штаб ВСУ 26 ноября подтвердил поражение российского военного аэродрома "Мариновка" с использованием "Нептуна", а также нефтяной станции "Транснефти", пишет УНН.
Силы обороны за одну ночь поразили аэродром "Мариновка" и нефтяную станцию "Транснефти" на расстоянии более 1 000 км от границы. Дальше будет
Как отметили в Генштабе, "ночь на 26 ноября выдалась для армии рф долгой и горячей. Силы обороны Украины одновременно поразили два важных объекта противника — на Волге и в Башкортостане".
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Там, как указано, базируются истребители-бомбардировщики Су-34, с которых оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы на украинские города и позиции наших воинов. Результаты удара и степень повреждения инфраструктуры уточняются.
Украинские средства поражения достигли и Башкортостана. Зафиксировано попадание по территории линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово". Подтверждено поражение резервуара, на территории станции вспыхнул пожар
Как указано, это узел "Транснефти", через который перекачивают нефть из Западной Сибири и Башкортостана, и каждое такое попадание означает меньше нефти для переработки и меньше нефтедолларов, на которые россия ведет войну.
"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, и далее системно подрывают военно-экономический потенциал противника и вынуждают россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнули в Генштабе.
Около 93 в час: потери армии рф в ноябре побили рекорд за всю войну - Генштаб26.11.26, 11:19 • 1922 просмотра