Россия планирует привлечь до 50 тысяч северокорейцев для изучения войны — Зеленский

Россия хочет привлечь и разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейских военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Единые новости", пишет УНН.

Северокорейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. Мы это видим, мы это знаем. Если сначала речь шла о сотнях, затем о тысячах, то сейчас принято решение, чтобы от 30 до 50 тысяч северокорейцев находились на территории России