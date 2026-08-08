Россия планирует привлечь до 50 тысяч северокорейцев для изучения войны — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Россия хочет разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейцев. Пхеньян изучает войну РФ против Украины, а Киев призывает Южную Корею к усилению сотрудничества.
Россия хочет привлечь и разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейских военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Единые новости", пишет УНН.
Северокорейцы время от времени появляются на территории Российской Федерации. Мы это видим, мы это знаем. Если сначала речь шла о сотнях, затем о тысячах, то сейчас принято решение, чтобы от 30 до 50 тысяч северокорейцев находились на территории России
По его словам, Пхеньян изучает войну РФ против Украины.
Они изучают эту войну, и если мы говорим о кризисах и обострениях в другом направлении, в Тихом океане, которые могут быть угрозой для других государств азиатского направления, то, безусловно, Северная Корея будет получать опыт современной войны под руководством России
Кроме того, Зеленский отметил, что использование Россией северокорейских ракет — уже признанный факт.
Совершенно понятно, что Северная Корея будет наращивать опыт современной войны, будет получать лицензии от России, будет получать от нее все военные инструменты. Мы это четко понимаем
Зеленский считает, что Южная Корея должна усилить сотрудничество с Украиной. В частности, Киев заинтересован в системах противовоздушной обороны и готов поделиться опытом в сфере беспилотных технологий. Речь, в частности, идет о Drone Deal.
Вместе с тем Южная Корея имеет конституционные ограничения в отношении военной помощи другим государствам. В то же время украинские и южнокорейские дипломаты обсуждают возможности сотрудничества.
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