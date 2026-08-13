Два человека погибли в результате крушения военного вертолёта близ Форт-Худа в Техасе
Киев • УНН
В результате крушения военного вертолёта AH-64 Apache в Техасе погибли два человека. После падения вспыхнул пожар, что привело к эвакуации домов.
Два человека погибли в результате аварии военного вертолёта AH-64 Apache в центральном Техасе возле военной базы Форт-Худ. После падения вертолёта в поле вспыхнул пожар, из-за которого пришлось эвакуировать несколько домов. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
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Представитель офиса шерифа округа Белл Клифф Коулман подтвердил гибель обоих людей, находившихся на борту вертолёта.
По данным военного чиновника, AH-64 Apache выполнял обычный учебный полёт. Причина аварии пока не установлена.
Расследование проводит армия США
Коулман сообщил, что расследование аварии проводит отдел уголовных расследований Форт-Худа. По предварительным данным, во время падения вертолёт не задел жилые дома или другие сооружения.
После аварии на месте вспыхнул пожар. Для его тушения привлекли авиацию, а из-за угрозы распространения огня несколько домов в районе пришлось эвакуировать.
Форт-Худ — одна из крупнейших военных баз США, которую используют для подготовки и развёртывания тяжёлых военных подразделений.
Это не первая смертельная авария военного вертолёта возле базы. В ноябре 2015 года во время учений погибли четверо военнослужащих после аварии Black Hawk. В 2016 году ещё девять военнослужащих Форт-Худа погибли после того, как внезапный поток воды смыл их транспортное средство.
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