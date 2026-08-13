Два человека погибли в результате крушения военного вертолёта близ Форт-Худа в Техасе

$44.870.0451.760.02
ukenru
12 августа, 19:04 • 21017 просмотра
Солнечное затмение — украинцы поделились кадрами уникального явленияPhoto
12 августа, 17:30 • 25815 просмотра
Руководителя Закарпатского ОТЦК отстранили от должности - Лубинец
Эксклюзив
12 августа, 15:15 • 23751 просмотра
Когда заработает метро на Виноградарь и сколько будет стоить завершение строительстваPhoto
12 августа, 14:14 • 35000 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты
12 августа, 12:31 • 24313 просмотра
В Киеве готовят списки людей для переселения на случай длительного отсутствия отопления
12 августа, 12:02 • 34857 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов
12 августа, 11:00 • 36424 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex
12 августа, 09:58 • 21245 просмотра
67% поляков поддерживают депортацию украинцев призывного возраста без легальной работы - СМИPhoto
12 августа, 09:49 • 17798 просмотра
россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшиеPhoto
12 августа, 08:09 • 20509 просмотра
"Уникальная операция" - Зеленский подтвердил поражение российской военно-морской базы в новороссийскеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
1м/с
67%
754мм
Популярные новости
Польша пригрозила Маску пересмотром расходов на Starlink из-за дискриминацииVideo12 августа, 19:50 • 4028 просмотра
Масштабная утечка данных в Польше затронула почти 19 миллионов человек12 августа, 20:28 • 2968 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 6102 просмотра
Заместитель министра Польши заявил, что без украинцев экономика страны может остановиться12 августа, 22:16 • 4916 просмотра
Массированный обстрел оккупированных городов вызвал масштабные отключения света00:06 • 3664 просмотра
публикации
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 19531 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты12 августа, 14:14 • 35000 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов12 августа, 12:02 • 34857 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex12 августа, 11:00 • 36424 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto12 августа, 09:15 • 36716 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кшиштоф Гавковский
Реджеп Тайип Эрдоган
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 6272 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 31933 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 28108 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 163155 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 97504 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
R-360 Нептун
Facebook
Instagram

Два человека погибли в результате крушения военного вертолёта близ Форт-Худа в Техасе

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

В результате крушения военного вертолёта AH-64 Apache в Техасе погибли два человека. После падения вспыхнул пожар, что привело к эвакуации домов.

Два человека погибли в результате крушения военного вертолёта близ Форт-Худа в Техасе
Фото иллюстративное

Два человека погибли в результате аварии военного вертолёта AH-64 Apache в центральном Техасе возле военной базы Форт-Худ. После падения вертолёта в поле вспыхнул пожар, из-за которого пришлось эвакуировать несколько домов. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Представитель офиса шерифа округа Белл Клифф Коулман подтвердил гибель обоих людей, находившихся на борту вертолёта.

По данным военного чиновника, AH-64 Apache выполнял обычный учебный полёт. Причина аварии пока не установлена.

Расследование проводит армия США

Коулман сообщил, что расследование аварии проводит отдел уголовных расследований Форт-Худа. По предварительным данным, во время падения вертолёт не задел жилые дома или другие сооружения.

После аварии на месте вспыхнул пожар. Для его тушения привлекли авиацию, а из-за угрозы распространения огня несколько домов в районе пришлось эвакуировать.

Форт-Худ — одна из крупнейших военных баз США, которую используют для подготовки и развёртывания тяжёлых военных подразделений.

Это не первая смертельная авария военного вертолёта возле базы. В ноябре 2015 года во время учений погибли четверо военнослужащих после аварии Black Hawk. В 2016 году ещё девять военнослужащих Форт-Худа погибли после того, как внезапный поток воды смыл их транспортное средство.

Во Франции разбился самолет для прыжков с парашютом – погибли все 11 человек на борту28.06.26, 15:45 • 3638 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Пожары
Boeing AH-64 Apache
Армия Соединенных Штатов Америки
Ассошиэйтед Пресс
Техас
Соединённые Штаты