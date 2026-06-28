Во Франции разбился самолет для прыжков с парашютом – погибли все 11 человек на борту
Киев • УНН
На северо-востоке Франции близ города Нанси разбился самолет для прыжков с парашютом. Все 11 человек на борту погибли, люди на земле не пострадали.
На северо-востоке Франции разбился самолет для прыжков с парашютом, в результате чего погибли все 11 человек, находившиеся на борту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Авиакатастрофа произошла в воскресенье около 11:00 недалеко от города Нанси. По словам префекта региона Мёрт и Мозель Ива Сеги, самолет "внезапно упал" неподалеку от аэродрома. Люди на земле не пострадали.
На месте работали спасательные службы, а родственникам погибших оказали психологическую помощь. Правоохранители и следователи устанавливают причины авиакатастрофы и опрашивают очевидцев.
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