В Саудовской Аравии разбился вертолет нефтяной компании – погибли 14 человек
Киев • УНН
Вертолет нефтяной компании Saudi Aramco потерпел крушение у города Рас-Танура. Погибли 14 человек, ведется расследование.
В Саудовской Аравии разбился вертолет, принадлежавший нефтяной компании Saudi Aramco, в результате чего погибли 14 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Авиакатастрофа произошла в районе города Рас-Танура на восточном побережье страны, недалеко от Ормузского пролива. Причины аварии пока неизвестны. Государственное информационное агентство сообщило, что проводится расследование с участием компетентных органов.
Катастрофа произошла всего через два дня после того, как Saudi Aramco возобновила отгрузку сырой нефти через терминал Рас-Танура, которая была приостановлена почти на четыре месяца.
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