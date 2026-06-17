Катастрофа Су-24М в Хмельницкой области: следователи начали анализ данных бортового самописца

В Хмельницкой области продолжается расследование авиакатастрофы военного бомбардировщика Су-24М, которая произошла во время учебно-тренировочного полета и унесла жизни двух пилотов. Следователи начали расшифровку бортового самописца, что должно помочь установить причины трагедии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

В Хмельницкой области расследуют обстоятельства авиационной катастрофы военного самолета, в результате которой погибли двое пилотов.

Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато досудебное расследование по факту авиакатастрофы, произошедшей 16 июня 2026 года в Шепетовском районе - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

По предварительным данным, около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу военный самолет Су-24М. В результате авиапроисшествия погибли двое членов экипажа – пилоты 55 и 23 лет.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полета, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе.

В рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных Сил ВСУ. Создана комиссия в Министерстве обороны Украины по расследованию указанной авиакатастрофы.

Сейчас принимаются меры для расшифровки бортового самописца, осмотр места происшествия продолжается.

В Хмельницкой области разбился бомбардировщик Су-24М, экипаж погиб - Воздушные силы