Армения проведет военные учения Eagle Partner-2026 с участием США и ЕС
Киев • УНН
В Армении с 17 по 25 июня пройдут учения Eagle Partner-2026 с участием США и ЕС. Целью мероприятия является подготовка к международным миротворческим миссиям.
В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут уже ежегодные военные учения "Eagle Partner-2026". Об этом сообщает Министерство обороны Армении, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в учениях примут участие военнослужащие Миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 участников), Армии США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса (58 участников), Франции (24 участника) и Греции (11 участников). В частности, будут проведены учения по подготовке и выполнению миротворческих задач.
Целью военных учений "Eagle Partner-2026" является повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в управлении и тактическом общении, а также усиление готовности миротворческого подразделения Вооруженных сил Республики Армения
Указывается, что в рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно принимают участие в подобных совместных военных учениях и учениях в странах-партнерах.
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