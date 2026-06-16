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Армения проведет военные учения Eagle Partner-2026 с участием США и ЕС

Киев • УНН

 • 666 просмотра

В Армении с 17 по 25 июня пройдут учения Eagle Partner-2026 с участием США и ЕС. Целью мероприятия является подготовка к международным миротворческим миссиям.

Армения проведет военные учения Eagle Partner-2026 с участием США и ЕС

В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут уже ежегодные военные учения "Eagle Partner-2026". Об этом сообщает Министерство обороны Армении, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в учениях примут участие военнослужащие Миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 участников), Армии США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса (58 участников), Франции (24 участника) и Греции (11 участников). В частности, будут проведены учения по подготовке и выполнению миротворческих задач.

Целью военных учений "Eagle Partner-2026" является повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в управлении и тактическом общении, а также усиление готовности миротворческого подразделения Вооруженных сил Республики Армения

- говорится в сообщении.

Указывается, что в рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно принимают участие в подобных совместных военных учениях и учениях в странах-партнерах.

То, что рф говорит об Армении, - это не только о ней одной, каждый сосед россии услышал - Зеленский30.05.26, 20:59 • 9896 просмотров

Контекст

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одержал победу на парламентских выборах, сохранив большинство в парламенте. Результаты голосования стали очередным свидетельством постепенного ослабления влияния россии в стране, которая десятилетиями считалась одним из ключевых союзников москвы на Южном Кавказе.

В то же время пророссийские политические силы, несмотря на активную кампанию, не смогли перехватить инициативу и сформировать альтернативную коалицию.  

Сам Пашинян назвал результаты голосования "исторической победой" и заявил о намерении продолжать курс на мирное урегулирование отношений с соседями и развитие сотрудничества с западными партнерами.

Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с россией - СМИ07.06.26, 18:30 • 9753 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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