В Армении с 17 по 25 июня пройдут учения Eagle Partner-2026 с участием США и ЕС. Целью мероприятия является подготовка к международным миротворческим миссиям.

В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, с 17 по 25 июня в Республике Армения пройдут уже ежегодные военные учения "Eagle Partner-2026". Об этом сообщает Министерство обороны Армении, информирует УНН. Детали Отмечается, что в учениях примут участие военнослужащие Миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 участников), Армии США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса (58 участников), Франции (24 участника) и Греции (11 участников). В частности, будут проведены учения по подготовке и выполнению миротворческих задач. Целью военных учений "Eagle Partner-2026" является повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в управлении и тактическом общении, а также усиление готовности миротворческого подразделения Вооруженных сил Республики Армения - говорится в сообщении. Указывается, что в рамках подготовки к миротворческим миссиям подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно принимают участие в подобных совместных военных учениях и учениях в странах-партнерах. То, что рф говорит об Армении, - это не только о ней одной, каждый сосед россии услышал - Зеленский Контекст Премьер-министр Армении Никол Пашинян одержал победу на парламентских выборах, сохранив большинство в парламенте. Результаты голосования стали очередным свидетельством постепенного ослабления влияния россии в стране, которая десятилетиями считалась одним из ключевых союзников москвы на Южном Кавказе. В то же время пророссийские политические силы, несмотря на активную кампанию, не смогли перехватить инициативу и сформировать альтернативную коалицию. Сам Пашинян назвал результаты голосования "исторической победой" и заявил о намерении продолжать курс на мирное урегулирование отношений с соседями и развитие сотрудничества с западными партнерами. Пашинян заявил, что не видит напряженности в отношениях с россией - СМИ