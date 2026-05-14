США отменили переброску 4000 военных и техники в Польшу — СМИ
Киев • УНН
Армия США отменила развертывание 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии - более 4000 солдат и связанного с ними оборудования - в Польше. Об этом сообщает Defense News, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что во время слушаний в Конгрессе по бюджетному состоянию армии ни министр армии Дэн Дрисколл, ни генерал Кристофер Ланеве, заместитель начальника штаба армии, не упомянули об отмене развертывания.
Но слухи уже начали распространяться ... среди пострадавших, солдаты отправляли текстовые сообщения друзьям и близким об этих изменениях
Указывается, что США должны были перебросить в Польшу более 4000 солдат 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, а также технику. Часть этих войск уже находится в Польше, а техника в пути. Однако, по данным издания, полное развертывание было отменено.
"Более 10 000 американских военнослужащих размещены в Польше на ротационной основе. Ожидалось, что бригада "Блэк Джек" будет развернута на девять месяцев", - говорится в статье.
Контекст
Варшава готова принять больше американских солдат, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что может перебросить войска из соседней Германии.
Ранее стало известно, что союзники ожидают масштабного вывода войск США из Германии, Италии и Испании.
