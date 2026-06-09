Вертолет Apache армии США разбился вблизи Ормузского пролива

Боевой вертолет Apache армии США разбился в понедельник вблизи Ормузского пролива, и два члена экипажа были спасены, со ссылкой на двух лиц, проинформированных об инциденте, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

На данный момент неясно, был ли Apache сбит иранским огнем, имел ли механическую поломку или столкнулся с какой-то другой проблемой, сказал один из источников.

Инцидент произошел после нескольких дней, когда боевые действия в регионе обострились, а затем утихли, на фоне того, как Израиль и Иран обменялись ударами, прежде чем отступить, что является последним примером неустойчивости прекращения огня.

Американские военные использовали самолеты Apache, а также вооруженные беспилотники MQ-9 Reaper и штурмовики F/A-18 и F-35 в рамках усилий Центрального командования США, направленных на то, чтобы бросить вызов фактическому закрытию Ираном Ормузского пролива для большинства коммерческих перевозок.

Иран сбил около 30 дронов Reaper, а несколько американских истребителей были потеряны от вражеского и дружественного огня с начала войны 28 февраля. Но это была первая потеря Apache в этом конфликте, указывает издание.

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