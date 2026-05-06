США впервые запустили «Томагавк» с Филиппин во время учений, Китай резко отреагировал

Армия США впервые осуществила запуск крылатой ракеты "Томагавк" с территории Филиппин во время военных учений, используя систему Typhon. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Испытания провели во вторник на острове Лусон в рамках учений Salaknib. Система Typhon Mid-Range Capability была доставлена на Филиппины еще два года назад, однако до этого времени ее использовали только для перемещений и тренировок без боевых пусков.

Ряд наших партнеров и союзников очень просят развертывать ракеты "Тайфун", и именно по их просьбе мы их развертываем. Это достаточно стратегическая сдерживающая сила", – заявил командующий Тихоокеанской армией США генерал Рональд Кларк.

Комплекс Typhon, разработанный компанией Lockheed Martin, может запускать как ракеты Tomahawk, так и Standard Missile-6. Дальность поражения составляет от 500 до 2000 километров, что теоретически позволяет достигать территории Китая с позиций на Филиппинах.

Китай обвинил США в дестабилизации региона

Пекин резко раскритиковал развертывание и использование этой системы, заявив, что это подрывает безопасность в регионе. Китай призвал Филиппины отказаться от размещения американских ракет и "исправить правонарушение как можно скорее".

Филиппины и Китай имеют противоречивые территориальные претензии в Южно-Китайском море, что регулярно приводит к инцидентам и дипломатическим конфликтам.

США и Филиппины в то же время продолжают расширять военное сотрудничество, в частности через учения "Баликатан", которые с каждым годом становятся масштабнее.

