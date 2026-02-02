Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть

$42.810.04
11:00 • 12098 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 22539 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 50357 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 67837 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 46649 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 48096 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 34826 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51530 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 65026 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40571 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Эксклюзивы
Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путину
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформить
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 78833 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 106169 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 82277 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный пост
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья Калифорнии
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон провели несколько часов вместе в частном курортном комплексе в Котсуолде. Инсайдеры утверждают, что они посетили спа-зону, заказали массаж и ужинали наедине.

Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть

Британского пилота Формулы-1, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и американскую звезду реалити-телевидения и бизнесвумен Ким Кардашьян связывают новые слухи о возможных романтических отношениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

По информации издания, Кардашьян прибыла в Великобританию из Лос-Анджелеса частным самолетом и отправилась в элитный курортный комплекс "Estelle Manor" в Котсволде (графство Оксфордшир). Впоследствии туда же на вертолете из Лондона прилетел Хэмилтон.

Инсайдеры утверждают, что они провели вместе несколько часов в полной конфиденциальности: посетили спа-зону и бассейн, заказали парный массаж и ужинали в отдельном зале без других гостей.

Никаких публикаций или комментариев относительно этого уикенда в социальных сетях Хэмилтон и Кардашьян не делали. Официального подтверждения романтических отношений пока также нет — представители обеих сторон воздерживаются от комментариев.

Отмечается, что Хэмилтон и Кардашьян знакомы более десяти лет и неоднократно появлялись вместе на светских мероприятиях. Ранее их связывали исключительно дружеские отношения.

Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 3

Станислав Кармазин

