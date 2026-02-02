Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть
Киев • УНН
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон провели несколько часов вместе в частном курортном комплексе в Котсуолде. Инсайдеры утверждают, что они посетили спа-зону, заказали массаж и ужинали наедине.
Британского пилота Формулы-1, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и американскую звезду реалити-телевидения и бизнесвумен Ким Кардашьян связывают новые слухи о возможных романтических отношениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
По информации издания, Кардашьян прибыла в Великобританию из Лос-Анджелеса частным самолетом и отправилась в элитный курортный комплекс "Estelle Manor" в Котсволде (графство Оксфордшир). Впоследствии туда же на вертолете из Лондона прилетел Хэмилтон.
Инсайдеры утверждают, что они провели вместе несколько часов в полной конфиденциальности: посетили спа-зону и бассейн, заказали парный массаж и ужинали в отдельном зале без других гостей.
Никаких публикаций или комментариев относительно этого уикенда в социальных сетях Хэмилтон и Кардашьян не делали. Официального подтверждения романтических отношений пока также нет — представители обеих сторон воздерживаются от комментариев.
Отмечается, что Хэмилтон и Кардашьян знакомы более десяти лет и неоднократно появлялись вместе на светских мероприятиях. Ранее их связывали исключительно дружеские отношения.
