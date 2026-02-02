Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 12115 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 22574 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 50384 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 67861 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 46666 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 48105 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 34831 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51534 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 65029 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40571 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
66%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію2 лютого, 04:28 • 18659 перегляди
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo2 лютого, 05:17 • 17306 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 16650 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 21962 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви11:38 • 11264 перегляди
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 22501 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 17127 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 78844 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 106179 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 82286 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Стів Віткофф
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Село
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 24 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 3230 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 4574 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 8144 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 28333 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Bild

Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Кім Кардаш’ян та Льюїс Гемілтон провели кілька годин разом у приватному курортному комплексі в Котсвольді. Інсайдери стверджують, що вони відвідали спа-зону, замовили масаж та вечеряли наодинці.

Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу

Британського пілота Формули-1, семиразового чемпіона світу Льюїса Гемілтона та американську зірку реаліті-телебачення і бізнесвумен Кім Кардаш’ян пов’язують нові чутки про можливі романтичні стосунки. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.

За інформацією видання, Кардаш’ян прибула до Великої Британії з Лос-Анджелеса приватним літаком та вирушила до елітного курортного комплексу "Estelle Manor" у Котсвольді (графство Оксфордшир). Згодом туди ж гелікоптером із Лондона прилетів Гемілтон.

Інсайдери стверджують, що вони провели разом кілька годин у повній конфіденційності: відвідали спа-зону й басейн, замовили парний масаж та вечеряли в окремій залі без інших гостей.

Жодних публікацій чи коментарів щодо цього вікенду у соціальних мережах Гемілтон і Кардаш’ян не робили. Офіційного підтвердження романтичних стосунків наразі також немає — представники обох сторін утримуються від коментарів.

Зазначається, що Гемілтон і Кардаш’ян знайомі понад десять років і неодноразово з’являлися разом на світських заходах. Раніше їх пов’язували виключно дружні стосунки.

Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330.01.26, 20:42 • 42886 переглядiв

Станіслав Кармазін

Новини СвітуУНН Lite
Соціальна мережа
Кім Кардаш'ян
Велика Британія
Лос-Анджелес
Лондон