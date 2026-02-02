Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу
Київ • УНН
Кім Кардаш’ян та Льюїс Гемілтон провели кілька годин разом у приватному курортному комплексі в Котсвольді. Інсайдери стверджують, що вони відвідали спа-зону, замовили масаж та вечеряли наодинці.
Британського пілота Формули-1, семиразового чемпіона світу Льюїса Гемілтона та американську зірку реаліті-телебачення і бізнесвумен Кім Кардаш’ян пов’язують нові чутки про можливі романтичні стосунки. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
За інформацією видання, Кардаш’ян прибула до Великої Британії з Лос-Анджелеса приватним літаком та вирушила до елітного курортного комплексу "Estelle Manor" у Котсвольді (графство Оксфордшир). Згодом туди ж гелікоптером із Лондона прилетів Гемілтон.
Інсайдери стверджують, що вони провели разом кілька годин у повній конфіденційності: відвідали спа-зону й басейн, замовили парний масаж та вечеряли в окремій залі без інших гостей.
Жодних публікацій чи коментарів щодо цього вікенду у соціальних мережах Гемілтон і Кардаш’ян не робили. Офіційного підтвердження романтичних стосунків наразі також немає — представники обох сторін утримуються від коментарів.
Зазначається, що Гемілтон і Кардаш’ян знайомі понад десять років і неодноразово з’являлися разом на світських заходах. Раніше їх пов’язували виключно дружні стосунки.
