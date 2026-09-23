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путин стремится захватить Одессу, Харьков и Днепр — Зеленский на Генассамблее ООН

Киев • УНН

 • 340 просмотра

На дебатах ООН Зеленский заявил, что путин стремится захватить больше украинских городов, а не только Донецкую область.

путин стремится захватить Одессу, Харьков и Днепр — Зеленский на Генассамблее ООН
Владимир Зеленский, фото иллюстративное

Российский диктатор владимир путин пытается захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города, а не только Донецкую область. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН

путин недавно, опять же, в очередной раз пообещал представителям американского президента, что он захватит Донецкую область. Он сказал, что ему нужно буквально еще пару месяцев. Наверное, это 17-й или 18-й раз, когда он дает это обещание. Всегда оно одно и то же. Буквально еще пару месяцев. После этого он снова и снова переносит сроки. И после этого он еще раз сообщит, что даже Донецкая область для него недостаточна. Он хочет больше наших городов — Одессу, Харьков, Днепр 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что россия ежедневно угрожает странам Балтии и не демонстрирует уважения к государственности стран Южного Кавказа и Азии. 

Напомним 

В 2026 году россия захватила около 890 кв. км украинской территории, а Силы обороны Украины освободили около 800 кв. км. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Генеральная Ассамблея ООН
Донецкая область
Днепр (город)
Азия
Нью-Йорк
Владимир Зеленский
Одесса
Харьков