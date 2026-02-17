Испания требует уголовного расследования в отношении X, Meta и TikTok из-за ШИ-дипфейков

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:23 • 316 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 790 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 9590 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 17431 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 29389 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 40832 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 49563 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 37534 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 61439 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33892 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2м/с
65%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 19090 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 16494 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 16807 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 14795 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 16683 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 11587 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 31262 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 41378 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 61439 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 66813 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Музыкант
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Запорожская область
Женева
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 3750 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 2962 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 21642 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 19340 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 22024 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
WhatsApp
Facebook

Испания требует уголовного расследования в отношении X, Meta и TikTok из-за ШИ-дипфейков

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Испанские власти обратились в прокуратуру с требованием начать уголовное расследование в отношении X, Meta и TikTok. Это связано с созданием и распространением сексуализированных дипфейков с помощью их инструментов искусственного интеллекта.

Испания требует уголовного расследования в отношении X, Meta и TikTok из-за ШИ-дипфейков
Фото: pixabay

Испанские власти обратились в прокуратуру с требованием начать уголовное расследование в отношении социальных платформ X, Meta и TikTok в связи с созданием и распространением сексуализированных дипфейков с помощью их инструментов искусственного интеллекта. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.

Детали

Об инициативе объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, заявив, что такие платформы наносят вред психическому здоровью, достоинству и правам детей. По его словам, государство не может допустить, чтобы алгоритмы социальных сетей усиливали потенциальный вред для несовершеннолетних.

Больше всего внимания регуляторов до сих пор привлекала платформа X Илона Маска и ее ИИ-ассистент Grok, который с конца прошлого года активно использовался для создания и распространения сгенерированных изображений, которые цифровым способом "раздевали" женщин и детей. В то же время испанская инициатива может стать первым расследованием, которое распространяется не только на X, но и на Meta и TikTok.

Правительство Испании заявило о намерении создавать безопасную цифровую среду для детей и подчеркнуло, что алгоритмическое распространение вредоносного контента неприемлемо. Расследование может охватить как создание такого контента, так и механизмы его распространения через социальные сети.

Параллельно с этим в Европейском Союзе растет регуляторное давление на технологические платформы. Европейская комиссия в конце января начала собственное производство в отношении X в рамках Закона о цифровых услугах. Также Ирландская комиссия по вопросам защиты данных открыла расследование деятельности Grok в контексте общего регламента защиты данных.

В Европарламенте тем временем обсуждают возможность общеевропейского запрета инструментов так называемой ИИ-"порнификации", а также продолжаются переговоры по криминализации создания материалов сексуального насилия над детьми, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта.

Напомним

Европейская комиссия обратится к Meta с просьбой приостановить новые условия, которые запрещают конкурирующим чат-ботам с искусственным интеллектом использовать WhatsApp. Это связано с опасениями, что Meta нарушает антимонопольные правила блока.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
WhatsApp
Европейский парламент
ТикТок
Европейская комиссия
Европейский Союз
Илон Маск
Испания