Испания требует уголовного расследования в отношении X, Meta и TikTok из-за ШИ-дипфейков
Киев • УНН
Испанские власти обратились в прокуратуру с требованием начать уголовное расследование в отношении социальных платформ X, Meta и TikTok в связи с созданием и распространением сексуализированных дипфейков с помощью их инструментов искусственного интеллекта. Об этом сообщает Euractiv, передает УНН.
Детали
Об инициативе объявил премьер-министр Испании Педро Санчес, заявив, что такие платформы наносят вред психическому здоровью, достоинству и правам детей. По его словам, государство не может допустить, чтобы алгоритмы социальных сетей усиливали потенциальный вред для несовершеннолетних.
Больше всего внимания регуляторов до сих пор привлекала платформа X Илона Маска и ее ИИ-ассистент Grok, который с конца прошлого года активно использовался для создания и распространения сгенерированных изображений, которые цифровым способом "раздевали" женщин и детей. В то же время испанская инициатива может стать первым расследованием, которое распространяется не только на X, но и на Meta и TikTok.
Правительство Испании заявило о намерении создавать безопасную цифровую среду для детей и подчеркнуло, что алгоритмическое распространение вредоносного контента неприемлемо. Расследование может охватить как создание такого контента, так и механизмы его распространения через социальные сети.
Параллельно с этим в Европейском Союзе растет регуляторное давление на технологические платформы. Европейская комиссия в конце января начала собственное производство в отношении X в рамках Закона о цифровых услугах. Также Ирландская комиссия по вопросам защиты данных открыла расследование деятельности Grok в контексте общего регламента защиты данных.
В Европарламенте тем временем обсуждают возможность общеевропейского запрета инструментов так называемой ИИ-"порнификации", а также продолжаются переговоры по криминализации создания материалов сексуального насилия над детьми, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта.
Напомним
Европейская комиссия обратится к Meta с просьбой приостановить новые условия, которые запрещают конкурирующим чат-ботам с искусственным интеллектом использовать WhatsApp. Это связано с опасениями, что Meta нарушает антимонопольные правила блока.